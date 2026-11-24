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El análisis de Lovemarks 2026 de E&N encontró que la calidad domina las menciones, mientras que el sabor, la cercanía y el orgullo nacional explican cómo algunas marcas se vuelven parte de la vida de un país. El reto para quienes las construyen es convertir esa historia en razones de compra para una nueva generación.

Por: Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios "Calidad constante a través de los años", dijo un consumidor guatemalteco sobre Malher. Un salvadoreño de 21 años eligió a DIANA porque "se apega a las raíces de mi patria". Y una hondureña de 29 años resumió su vínculo con BAC en dos palabras: "Innovación digital". Los tres respondieron a la misma pregunta de la investigación Lovemarks de la Década de Estrategia & Negocios: por qué habían mantenido a esas marcas entre sus favoritas durante los últimos diez años. Las respuestas describen distintas razones para volver a elegir. Una marca cumple cada vez que se compra, otra representa algo del país y otra hace más fácil una tarea cotidiana. Esa combinación ayuda a entender qué distingue a las marcas insignia de Centroamérica. En Lovemarks 2026, E&N identificó unas 60 marcas asociadas al sentido de pertenencia en los países de la región. Entre ellas figuran Gallo, Pollo Campero y Tortrix en Guatemala, Espresso Americano, SULA y Café Oro en Honduras, y DIANA, Super Selectos y SIMAN en El Salvador. En Nicaragua aparecen Flor de Caña, Toña y Eskimo. En Costa Rica, Dos Pinos, Imperial y Lizano. En Panamá, Balboa, Café Durán y Bonlac.

Palabras con las que el consumidor explica su lealtad

E&N identificó nueve ejes semánticos en las respuestas sobre las marcas de la década. La calidad apareció en más del 50 % de las menciones recopiladas. Le siguieron el precio y la accesibilidad, asociados con lo que el consumidor considera justo pagar por lo que recibe, y la atención al cliente, donde pesan el trato humano, la calidez y la rapidez para resolver un problema. El lenguaje de los consumidores también distingue dos formas de pertenencia. Palabras como "país", "identidad" y "orgullo" expresan un reconocimiento colectivo. Un nicaragüense de 32 años dijo que Flor de Caña destaca "nuestra identidad y valores culturales". "Tradición» y «nostalgia" remiten a la biografía de cada persona, a lo que se comía en casa o a los momentos compartidos en familia. Mario Andrés Acevedo, gerente regional de categoría de Nutrición, describe así el vínculo de Ducal con sus consumidores: "Porque Ducal no solo sabe a frijoles: sabe a casa". La confianza y la autenticidad, las experiencias sensoriales como el sabor, el impacto social y la innovación completan los nueve ejes. Para mercadeo, importa leer esas palabras junto con la experiencia que las produjo. Una salvadoreña de 48 años citó el producto, el servicio y las plataformas tecnológicas al explicar por qué elige SIMAN. Su respuesta reúne atributos que suelen gestionarse desde áreas distintas, pero que el cliente vive como una sola experiencia de marca.

Una misma marca puede ganarse a dos generaciones por razones distintas

Entre los menores de 30 años, el estudio encontró más referencias a la conveniencia, la tecnología y el atractivo visual. Entre los adultos tuvieron más peso la trayectoria, la calidad sostenida y las historias compartidas. En los testimonios de hombres jóvenes, la relación calidad-precio convivía con el interés por las aplicaciones y los eventos. Entre los de mayor edad aparecían con más fuerza las garantías, la durabilidad y los reintegros. Las mujeres jóvenes destacaron el diseño, la amabilidad del servicio y atributos éticos del producto. Entre las adultas se hicieron más visibles la memoria familiar, la consistencia y el apoyo a la comunidad. Son énfasis observados en las respuestas que pueden orientar preguntas para la investigación de audiencias. "La oportunidad está en construir nuevas puertas de entrada hacia una misma esencia de marca", plantea Michael Caballero, CEO de Advisors. En Nicaragua, Bismarck Alemán, gerente general de Tip-Top, identifica una propuesta de valor clara y una comunicación cercana como bases para sostener una marca que reivindica su origen nicaragüense desde 1958. En Costa Rica, Yuliana van der Laat, gerente regional de Mercadeo de Lizano, explica que los canales digitales permiten acercar una marca con más de un siglo de historia a distintas generaciones. En Honduras, Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, describe una adaptación que también pasó por la operación, con nuevos formatos, canales digitales y opciones de financiamiento. La paleta Pinito de Dos Pinos ilustra cómo una memoria compartida puede despertar interés por un lanzamiento. Allan Pérez Orozco, investigador en Neuromarketing y Mercadeo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, recuerda la expectativa que generó la disponibilidad inicial limitada y el interés que acompañó la posterior ampliación de su distribución. Para llegar a consumidores con hábitos distintos a los de sus padres, el especialista plantea trabajar con marcas jóvenes y creadores que ya participan en esas comunidades. También subraya el valor de la "autenticidad verificable", que el consumidor pueda comprobar en el producto y en el trato.

Qué vale ese vínculo para una marca