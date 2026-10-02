Guatemala impulsa Hospital Contra el Cáncer con US$35M de cooperación taiwanesa

Por: Revistaeyn.com
Guatemala presentó nuevos detalles del Hospital Especializado contra el Cáncer Doctora Lucrecia Hernández Mack, un proyecto respaldado por Taiwán que contempla US$35 millones para diseño, construcción y supervisión.
El centro busca incorporar radioterapia al sistema público y ampliar el acceso a una atención oncológica que hoy enfrenta importantes brechas.
El presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, recorrieron este viernes 2 de octubre el terreno destinado al hospital, en la zona 13 de la capital.
La actividad permitió conocer la planificación de una infraestructura concebida para concentrar servicios especializados. Una inversión que busca cerrar la brecha de radioterapia.
Según las cifras presentadas por Barnoya, alrededor de 9.000 pacientes necesitan radioterapia en Guatemala, pero solo unos 4.500 tienen acceso.
El ministro señaló que el país carece de aceleradores lineales públicos, equipos necesarios para ofrecer ese tratamiento. El nuevo complejo dispondrá de espacio para cuatro aceleradores lineales, más de 100 puestos de quimioterapia y 12 clínicas oncológicas de especialidad.
Incluirá también tomografía, laboratorio, banco de sangre, quirófanos, hospitalización y cuidados intensivos.
La planificación contempla dos edificios de cuatro niveles y más de 15.000 metros cuadrados de construcción. Se ubicará en un predio estatal cercano al Aeropuerto Internacional La Aurora, el Insivumeh y el Ministerio de Agricultura.
La futura atención será gratuita para pacientes referidos desde distintos departamentos, de acuerdo con las autoridades. El objetivo es integrar el hospital a una red nacional y reunir capacidades de diagnóstico y tratamiento que actualmente se encuentran dispersas.
Qué cubre el aporte de Taiwán
El convenio para desarrollar el hospital fue firmado el 13 de febrero de 2026 por Barnoya y la embajadora taiwanesa Vivia Chang.
El acuerdo contempla infraestructura, equipamiento especializado y formación de personal en oncología, incluidos médicos, enfermeros y técnicos.
Barnoya explicó entonces que se trata de un proyecto bajo la modalidad de entrega completa o “llave en mano”, con el hospital equipado y funcionando.
La cifra anunciada este viernes debe leerse con ese alcance: los US$35 millones corresponden al diseño, construcción y supervisión. En una entrevista publicada por La Hora en junio, el ministro había situado el aporte total previsto en aproximadamente US$42 millones, de los cuales US$7 millones se destinarían al equipamiento, principalmente de radioterapia.
El anuncio también requiere distinguir la planificación del arranque físico de la obra. Durante el recorrido, Lin indicó que esperan concluir el diseño básico a finales de octubre y posteriormente presenciar el inicio de la construcción.
Las autoridades estiman 35 meses para las distintas etapas y más de 800 empleos directos e indirectos durante la ejecución.
Estrategia nacional contra el cáncer
El hospital responde a un mandato de la Ley para la Atención Integral del Cáncer, aprobada en 2024. Su artículo 24 establece la creación de un centro público especializado que incluya radioterapia.
La nueva infraestructura complementará servicios que ya presta el sistema sanitario. Según Barnoya, desde 2024 se han aplicado más de 90.000 quimioterapias, realizado más de 7.000 cirugías oncológicas y brindado más de 15.000 tratamientos de cuidados paliativos. Esas cifras corresponden a prestaciones, no a pacientes únicos.
En junio, el ministro explicó en declaraciones periodísticas que el hospital constituye una parte de la respuesta estatal: la estrategia también necesita prevención y una mejor organización de los servicios.
La construcción permitirá ampliar capacidad, pero su impacto dependerá de la articulación con el resto de la red.
La cooperación sanitaria dentro de una agenda más amplia
La visita de Lin ocurre cuando Guatemala y Taiwán cumplen 92 años de relaciones diplomáticas.
El canciller llegó acompañado de representantes empresariales, académicos y de investigación, con una agenda que abarca salud, educación, comercio, inversión y tecnología.
Según Lin, el Gobierno taiwanés y actores públicos y privados han trabajado en más de 70 proyectos para Guatemala durante los últimos tres años.
La visita incluye contactos en áreas como energía verde, transporte inteligente, inteligencia artificial, biotecnología y servicios financieros.
La cooperación hospitalaria tiene antecedentes. Taiwán ha apoyado el Hospital Nacional de Chimaltenango y el edificio de Neonatología del Hospital General San Juan de Dios, además de programas de salud materna y neonatal, según la cancillería taiwanesa.
El hospital oncológico añade una nueva dimensión a ese vínculo: financiamiento, infraestructura especializada y formación de profesionales. Para Guatemala, el resultado más relevante será que esos recursos se traduzcan en acceso efectivo al diagnóstico y tratamiento, especialmente para quienes hoy quedan fuera de la atención especializada.
Con información de AGN, Diario de Centro América, Prensa Libre, La Hora, Centroamérica360 y la cancillería de Taiwán.