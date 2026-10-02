Guatemala impulsa Hospital Contra el Cáncer con US$35M de cooperación taiwanesa

Por: Revistaeyn.com

Guatemala presentó nuevos detalles del Hospital Especializado contra el Cáncer Doctora Lucrecia Hernández Mack, un proyecto respaldado por Taiwán que contempla US$35 millones para diseño, construcción y supervisión.

El centro busca incorporar radioterapia al sistema público y ampliar el acceso a una atención oncológica que hoy enfrenta importantes brechas.

El presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, recorrieron este viernes 2 de octubre el terreno destinado al hospital, en la zona 13 de la capital.

La actividad permitió conocer la planificación de una infraestructura concebida para concentrar servicios especializados. Una inversión que busca cerrar la brecha de radioterapia.

Según las cifras presentadas por Barnoya, alrededor de 9.000 pacientes necesitan radioterapia en Guatemala, pero solo unos 4.500 tienen acceso.

El ministro señaló que el país carece de aceleradores lineales públicos, equipos necesarios para ofrecer ese tratamiento. El nuevo complejo dispondrá de espacio para cuatro aceleradores lineales, más de 100 puestos de quimioterapia y 12 clínicas oncológicas de especialidad.

Incluirá también tomografía, laboratorio, banco de sangre, quirófanos, hospitalización y cuidados intensivos.

La planificación contempla dos edificios de cuatro niveles y más de 15.000 metros cuadrados de construcción. Se ubicará en un predio estatal cercano al Aeropuerto Internacional La Aurora, el Insivumeh y el Ministerio de Agricultura.

La futura atención será gratuita para pacientes referidos desde distintos departamentos, de acuerdo con las autoridades. El objetivo es integrar el hospital a una red nacional y reunir capacidades de diagnóstico y tratamiento que actualmente se encuentran dispersas.