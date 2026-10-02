Tensiones de Nicaragua con EE.UU. y República Dominicana elevan presión

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Durante una reunión extraordinaria de la OEA, el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció que las autoridades nicaragüenses vetaron a Natasha Franceschi, quien fue ratificada como embajadora en Nicaragua.

Por Agencia EFE La relación diplomática de Nicaragua con Estados Unidos y otros países de la región atraviesa un nuevo episodio de tensión, marcado por el rechazo a la nueva embajadora estadounidense en Managua y la decisión de República Dominicana de retirar su misión diplomática, en medio de cuestionamientos sobre el rumbo político del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante una reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunció que las autoridades nicaragüenses vetaron a Natasha Franceschi, quien fue ratificada el 30 de septiembre por el Senado estadounidense como nueva embajadora en Nicaragua.

Franceschi ocuparía un cargo que permanece vacante desde 2023. Landau sostuvo que el rechazo evidencia las dificultades para mantener un diálogo diplomático con Managua y afirmó que Ortega y Murillo han cerrado de manera constante espacios para una interlocución productiva. La postura estadounidense se suma a las preocupaciones expresadas en el ámbito regional luego de que Ortega declarara que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. Landau señaló que el país debía celebrar comicios este año y advirtió que la situación nicaragüense representa, según la posición de Washington, un riesgo para la paz y la seguridad de Centroamérica y del continente. Estados Unidos también cuestionó los vínculos internacionales de Managua. Landau afirmó que Nicaragua facilita la inmigración irregular mediante relaciones con actores externos al hemisferio y señaló a China y Rusia como posibles referentes de cooperación en materia policial e inteligencia. Según el funcionario, esas relaciones estarían contribuyendo al fortalecimiento de las estructuras de seguridad del Gobierno nicaragüense.