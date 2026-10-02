EE.UU. creó 29.000 empleos en septiembre y el paro subió apenas una décima

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Los datos, que están en línea con lo que proyectaba la mayoría de analistas, muestran que la situación laboral en los principales sectores industriales de Estados Unidos varió poco a lo largo de septiembre.

Por Agencia EFE La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo prácticamente sin cambios, con una subida de apenas una décima para quedar en el 4,2% en septiembre, mes en el que se crearon unos 29.000 empleos en la primera economía del mundo, según informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). Los datos, que están en línea con lo que proyectaba la mayoría de analistas, muestran que la situación laboral en los principales sectores industriales de Estados Unidos varió poco a lo largo de septiembre.

Lo publicado por el BLS certifica el estrecho margen (de entre el 4,1% y el 4,3%) en el que se ha movido la tasa de desempleo desde marzo, y ratifica la resiliencia de la economía del país norteamericano en un momento marcado por la perspectiva de que la Reserva Federal pueda volver a incrementar los tipos para controlar una inflación impulsada al alza por la guerra contra Irán Las cifras publicadas incluyen una corrección a la baja que afecta a 60.000 puestos de trabajo computados originalmente en julio y agosto. En lo que respecta al séptimo mes del año, se pasó de 21.000 puestos creados a la destrucción de unos 10.000, al tiempo que los muy buenos datos de agosto se revisaron también a la baja, reduciendo en 29.000 los empleos generados y dejando la cifra en 133.000.

Los grupos más afectados

En total, el número de desempleados en agosto en EE.UU. apenas aumentó en torno a unas 100.000 personas, situándose en septiembre en los 7,1 millones. Adolescentes (14,5%) y afroestadounidenses (7%) volvieron a ser los dos grupos más afectados por el desempleo, con subidas de cuatro décimas y un punto porcentual en el noveno mes del año. La tasa de desempleo se redujo en tres décimas para los asiáticos (2,9%), mientras que el 4% de hombres, el 3,5% de las mujeres y el 4,8% de los hispanos se mantuvo sin empleo en septiembre, cifras estas últimas que prácticamente no muestran cambios con respecto al mes anterior. Aunque el empleo en los principales sectores apenas varió en septiembre, en el área sanitaria mantuvo su reciente tendencia al alza, si bien creció a un ritmo más lento con la creación de 17.000 puestos, en torno a la mitad en comparación con la media que venía mostrando en el último año.