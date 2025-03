Héctor Tobar: Hay una romantización de las oportunidades en EEUU

El escritor y periodista de origen guatemalteco Héctor Tobar, ganador del premio Pulitzer, reflexiona en su último libro, Our Migrant Souls (Nuestras almas migrantes) , sobre la identidad de los latinos en Estados Unidos. Está persuadido de que no son considerados como “centrales en la historia” de ese país, pese a que representan 19,3% de la población (65 millones de personas, de los cuales casi 51% son mexicanos).

.-¿Cómo define a su país en la actualidad? Es un país con una historia muy linda, cuna de una civilización como la Maya, que aportó tanto. Hoy es un Estado prácticamente fallido . No hay oficina de correo, no puedo mandarle una carta a mi mamá. Duele que no haya orden y que no haya justicia. Es un país muy joven, con gente muy trabajadora, que hace lo que puede en las condiciones que tiene.

-¿Cómo evalúa un nuevo ciclo de Trump ? Deprimente. Muchos de nosotros esperábamos que se eligiera otra administración. El Partido Republicano ha sido excelente en manipular temores y rencores de la gente, especialmente en lo relacionado al sistema económico.

La clase media en Estados Unidos se va achicando, siente que la estructura es injusta y Trump expresa ese rencor. Ha tenido éxito esa política de división, de promoción del racismo. En campaña ya se veía que Trump iba a tener éxito gracias al poder mediático, a los miles de millones de dólares usados para sostener que los demócratas iban a traer un futuro sin género.

La transfobia fue otro importante factor en la victoria de Trump, junto con el temor a que se profundice la presencia de inmigrantes. Este país depende de la mano de obra del pueblo latino y aunque Trump diga que va a expulsar a millones, si lo hacen los debería traer de vuelta porque sino el país se paralizará. Hay que pensar en la realidad emocional que lo creó: que es que “lo blanco”, como proyecto, está muriendo.

Lo que vive el pueblo latino ahora es lo que han vivido los pueblos oprimidos de Norteamérica desde la fundación del país.

-Hay analistas que sostienen que las segundas y terceras generaciones de inmigrantes terminan radicalizándose frente a nuevos migrantes, y se refieren a lo que pasa en EE.UU, en Francia o España.

No creo que sea así; me parece que es una reacción algo exagerada a lo que es un hecho más limitado. Es cierto que una parte de los latinos votaron por Trump pero no es una ola de autoodio. Es una reacción a una economía que no ha favorecido a la clase trabajadora por muchos años, pero no hay que perder de vista que siempre existió un elemento conservador entre los latinos, muchos en contra del derecho al casamiento de los homosexuales, una posición cristiana, conservadora. Trump se aprovechó de eso, pero no es un elemento nuevo. La expectativa se volcó a la idea de “un hombre fuerte que traiga orden y prosperidad”.

-¿Sigue una cierta romantización respecto de las oportunidades que ofrece Estados Unidos? Sí, definitivamente. Cada persona que llega lo hace con esa visión romántica y es esa visión la que le hace posible cruzar el desierto, pagar a un grupo criminal para hacerlo. Los cruzadores son parte de los carteles. Quienes afrontan eso es porque tienen la esperanza de que a donde van será un lugar de oportunidades.

-¿Se terminó “el sueño americano”? Es una política de hace 80 años. Durante la época de Rooselvet se pensó en un estado social demócrata, con asistencia a las madres de familia, con un seguro social. Desde entonces ha cambiado; estamos bajo la influencia de la idea del mercado libre, que mientras más libre, mejor para todos. La globalización implicó también la desindustrialización de gran parte del país; hubo fábricas y compañías del Midwest que hace unas décadas se fueron a China o a México. Ya hay dos o tres generaciones durante las cuales no se invirtió en la sociedad; la economía es cada vez más como la de un viejo western, con cada quien por su cuenta. Esa es la ideología que impera.

-¿Espera que con Trump se frene la inmigración latina a Estados Unidos? Hace ya unos 15 años que la tasa de migración ha empezado a bajar. En los ’90, en California, el español era -con comodidad- el segundo idioma, pero ya hay una generación de jóvenes latinos que no lo hablan, sienten como una vergüenza.

El flujo migratorio no es lo que fue antes; se va envejeciendo la población migrante. Antes, la mayoría de las escuelas públicas eran de latinos y eso ha disminuido bastante. Ahora es más difícil, el que encara una migración encara un proceso de desesperación.