Honduras: Presidenta del Supremo renuncia para evitar un juicio político

Por: EFE
La magistrada indicó en una carta dirigida al Parlamento que “la razón fundamental” de su decisión radica en la aprobación de un decreto emitido por el poder Legislativo, “el cual transfirió al pleno de la Corte Suprema de Justicia las facultades que anteriormente correspondían a la presidencia”.
“Dicha reforma legislativa ha limitado de manera sustancial las atribuciones que me fueron conferidas al asumir la presidencia de este poder del Estado. En aras de la institucionalidad, del respeto al nuevo marco legal y del fortalecimiento del carácter colegiado del Poder Judicial, considero necesario dejar el cargo ejecutivo para que el pleno pueda ejercer plenamente las competencias que ahora le corresponden”, añade la misiva. La renuncia fue aceptada en el Poder Legislativo.
El caso del fiscal general del Estado
La situación planteada por Obando se da en un contexto especial: ayer el Parlamento de Honduras destituyó definitivamente al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras haber sido sometido a un juicio político que se inició el lunes, y eligió a su sucesor, Pablo Reyes.
La destitución de Zelaya y la elección de Reyes fue aprobada por 93 diputados de cuatro de las cinco bancadas del Parlamento, dijo el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, perteneciente al gobernante Partido Nacional. Los 35 diputados del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), del que Zelaya es simpatizante, se abstuvieron de votar.