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Remesas a Guatemala crecen un 10,5 % en el primer cuatrimestre

Solo en abril pasado los migrantes guatemaltecos enviaron a su país US$2.141,2 millones, un 7,8 % más que en el mismo mes de 2025, pero un 12,2 % menos que los US$2.441 millones de marzo de este año, que fue una cifra histórica para el país.

Por Agencia EFE Guatemala recibió US$8.431,6 millones en remesas entre enero y abril pasado, un 10,5 % más que en el mismo lapso del año anterior, según las estadísticas divulgadas por el Banco de Guatemala (Banguat). Solo en abril pasado los migrantes guatemaltecos enviaron a su país US$2.141,2 millones, un 7,8 % más que en el mismo mes de 2025, pero un 12,2 % menos que los US$2.441 millones de marzo de este año, que fue una cifra histórica para el país.

De acuerdo con cifras oficiales, más de tres millones de guatemaltecos están radicados en Estados Unidos, la mayoría de ellos en condición irregular. Estos ciudadanos envían remesas a 1,7 millones de hogares guatemaltecos, lo cual tiene un impacto directo en la economía de siete millones de personas, en su mayoría en regiones pobres del país. Las autoridades de la banca central estiman que del monto total de las remesas enviadas por los migrantes guatemaltecos, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la construcción o mejora de viviendas y el 10 % restante a inversiones sociales.