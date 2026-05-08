Blend Capital invertirá US$40 millones en proyecto en El Salvador

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El proyecto, presentado como un complejo de uso mixto, contempla la construcción de 67 viviendas tipo town houses, dos torres de apartamentos con 320 unidades habitacionales, así como un centro comercial y amplios espacios públicos.

Por revistaeyn.com En el distrito de Apopa, al norte de San Salvador, El Salvador, se ejecutará el proyecto Paseo Vivo Apopa, una inversión superior a los US$40 millones impulsada por Blend Capital, firma de desarrollo inmobiliario del grupo Distribuidora Salvadoreña (Disal), de capital guatemalteco. El proyecto, presentado como un complejo de uso mixto, contempla la construcción de 67 viviendas tipo town houses, dos torres de apartamentos con 320 unidades habitacionales, así como un centro comercial y amplios espacios públicos. En total, el desarrollo abarcará aproximadamente 110.000 metros cuadrados de infraestructura urbana.

Las obras está previsto que inicien en junio y, según sus promotores, marcarán un nuevo modelo de desarrollo para San Salvador Oeste, apostando por una combinación de vivienda, comercio y conectividad en una de las zonas con mayor dinamismo económico del país. El proyecto también tendrá un impacto importante en el empleo. De acuerdo con la información proporcionada por los desarrolladores, durante la etapa de construcción se generarían más de 500 empleos directos e indirectos, mientras que otras estimaciones señalan que la iniciativa podría alcanzar hasta 1.000 plazas directas y 200 indirectas en distintas fases del desarrollo y operación. El presidente de Blend Capital, Harald Jensen Botrán, afirmó que la decisión de invertir en Apopa responde a la confianza generada por el clima económico y de seguridad en El Salvador.