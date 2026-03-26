Congreso de Honduras destituye al fiscal general y elige a su sucesor

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Para que la destitución sea efectiva, el dictamen de la comisión debe ser ratificado por el pleno del Parlamento mediante una mayoría calificada de 86 votos de los 128 diputados.

Por Agencia EFE El Congreso Nacional de Honduras destituyó definitivamente al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras haber sido sometido a un juicio político que se inició el lunes, y eligió a su sucesor, Pablo Reyes. La destitución de Zelaya y la elección de Reyes fue aprobada por 93 diputados de cuatro de las cinco bancadas del Congreso, dijo el presidente del legislativo, Tomás Zambrano, perteneciente al gobernante Partido Nacional.

Los 35 diputados del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), del que Zelaya es simpatizante, se abstuvieron de votar. Zelaya fue destituido luego de que la comisión especial que lo sometió al juicio político le recomendara al Parlamento su separación inmediata del cargo. Antes, las cuatro bancadas aprobaron en una sesión del pleno el informe de la comisión especial, que fue leído en un ambiente de silbidos y consignas que coreaban los diputados de la bancada de Libre. Reyes completará el tiempo que le restaba a Zelaya, quien asumió el cargo en diciembre de 2023 para un período de cinco años. También trascendió que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, estaría renunciando al cargo para no ser sometida a juicio político, lo que fue anunciado hoy en el Parlamento.