Laura Fernández jura como presidenta de Costa Rica y anuncia "mano dura"

Por: EFE

Laura Fernández Delgado juró este viernes como la presidenta número 50 y segunda mujer que llega al cargo en la historia de Costa Rica para el periodo 2026-2030 y a continuación recibió la banda presidencial, en una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional.

Fernández (39 años), del Partido Pueblo Soberano, prestó juramento ante la presidenta de la Asamblea Legislativa, la oficialista Yara Jiménez, la primera vez que una mujer juramenta a otra como gobernante de este país centroamericano.

Durante su discurso de investidura, Fernández anunció que impulsará una reforma "profunda" del Estado para construir una nueva Costa Rica y que aplicará "mano dura" contra el crimen organizado.

"La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar sin miedo, sin vacilaciones, con resolución", manifestó.

El presidente saliente Rodrigo Chaves traspasó el poder a quien fuera su ministra de la Presidencia, con lo que Fernández quedó oficializada como mandataria por los próximos cuatro años.

Fernández, vestida completamente de blanco, llegó acompañada de su esposo, Jeffry Mauricio Umaña, y la última actividad oficial que tendrá durante la jornada será un saludo a las delegaciones internacionales en el Centro de Convenciones, ubicado en las afueras de la capital.