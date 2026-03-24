Honduras activa un juicio político inédito contra su fiscal general

Por: revistaeyn.com-EFE

El Parlamento de Honduras admitió este lunes una "denuncia grave en el desempeño del cargo" contra el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, para abrirle un juicio político por casos asociados al proceso de las elecciones de 2025, y lo suspendió del cargo de manera provisional.

El anuncio lo hizo el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, luego de una sesión, con el rechazo de la bancada del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

La sesión se celebró en medio de un zafarrancho con pitos, empellones, gritos, lanzamiento de agua y quema de pólvora, mientras era leída la denuncia con las causas para abrirle juicio político a Zelaya.

Zambrano anunció el nombramiento de una comisión integrada por nueve diputados para que haga las investigaciones del caso y dijo que Zelaya será citado para que comparezca ante el Parlamento, y que se le respetarán sus derechos. Agregó que la iniciativa para abrirle juicio político al fiscal general fue aprobada por 93 diputados -de cuatro bancadas-, de los 128 que integran el Parlamento.

En la historia del país es el primer juicio político que se admite y se suspende del cargo un alto funcionario; en once ocasiones que hubo iniciativas en ese sentido por parte de Libre, no tuvieron los votos necesarios en el Parlamento.