Honduras activa un juicio político inédito contra su fiscal general

Por: revistaeyn.com-EFE
El Parlamento de Honduras admitió este lunes una "denuncia grave en el desempeño del cargo" contra el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, para abrirle un juicio político por casos asociados al proceso de las elecciones de 2025, y lo suspendió del cargo de manera provisional.
El anuncio lo hizo el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, luego de una sesión, con el rechazo de la bancada del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).
La sesión se celebró en medio de un zafarrancho con pitos, empellones, gritos, lanzamiento de agua y quema de pólvora, mientras era leída la denuncia con las causas para abrirle juicio político a Zelaya.
Zambrano anunció el nombramiento de una comisión integrada por nueve diputados para que haga las investigaciones del caso y dijo que Zelaya será citado para que comparezca ante el Parlamento, y que se le respetarán sus derechos. Agregó que la iniciativa para abrirle juicio político al fiscal general fue aprobada por 93 diputados -de cuatro bancadas-, de los 128 que integran el Parlamento.
En la historia del país es el primer juicio político que se admite y se suspende del cargo un alto funcionario; en once ocasiones que hubo iniciativas en ese sentido por parte de Libre, no tuvieron los votos necesarios en el Parlamento.
Cómo es la denuncia
Según el titular del Legislativo, la denuncia está sustentada en más de doce páginas con información y documentación para que se inicie el juicio político contra Zelaya. De todos modos, la destitución de Zelaya dependerá de lo que determine la comisión especial y el pleno del Parlamento.
La titularidad provisional del Ministerio Público (Fiscalía) la asume a partir de hoy el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas.
Zambrano anticipó que en esta causa no terminan las investigaciones. Aseguró que "más adelante el Parlamento conocerá de más denuncias para abrirle juicio político a otros funcionarios". Aunque no precisó nombres, uno de ellos sería el consejero Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El fiscal general destituido reaccionó diciendo que recibe el inicio del juicio político en su contra "con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley".
Zelaya dijo, puntualmente a través de la red social X: "En apego a la Constitución de la República, compareceré ante el Congreso Nacional de frente cuando el pleno me convoque, para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos que se han realizado, siempre con objetividad y respeto al marco legal".
"No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño», concluyó.