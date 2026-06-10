Influencers con visas de turista no tienen permitido crear contenido en EE.UU.

Por: EFE

La disposición, cuya difusión se potenció en las últimas horas, indica que quienes incumplan la normativa se exponen a sanciones que podrían llegar hasta la expulsión del país. Así lo informaron las autoridades migratorias de cara al Mundial de Fútbol 2026.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) subrayó que los extranjeros con visas B-2, (turismo) no tienen permitido trabajar ni recibir un salario por hacer este tipo de actividades dentro del país.

Este anuncio se da pese a que se espera que el Mundial atraiga a EE.UU. a una gran cantidad de creadores de contenidos independientes que informarán a sus seguidores sobre el mayor encuentro futbolístico.

"Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión", explicó CBP en un correo electrónico enviado a EFE.

La agencia añadió que por lo general, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido (como influenciador) —generando así ingresos provenientes de EE.UU. durante su estancia— se considera trabajo y requiere el visado correspondiente.

El abogado de inmigración Alex Galvez dijo a EFE que los extranjeros que incumplan con las condiciones del gobierno estadounidense se exponen a perder el visado de turista.

También advirtió que los influenciadores podrían dar una batalla legal si las cuentas de redes sociales son de sus países de origen y reciben los pagos fuera de EE.UU.

En el marco de estas novedades, la semana pasada la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos (AIPS) expresó su preocupación por las "injustas" restricciones de visado que ha impuesto el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para algunos miembros, a los que se les "niega" la entrada a este país.

Los periodistas no serían los únicos con problemas de ingreso. La semana pasada, CBP denegó la entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan cuando iba a participar en el Mundial de Fútbol.

El año pasado, detuvieron al senegalés-italiano Khaby Lame, uno de los ‘tiktokers’ más populares del mundo, por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), quien se autodeportó.

Según las autoridades, la detención de Lame, que acumula 162 millones de seguidores en TikTok gracias a sus videos de humor, fue el 6 de junio de 2025 en el aeropuerto internacional de Las Vegas "por quedarse más tiempo de lo establecido en los términos de su visado".