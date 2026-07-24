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ANÁLISIS / El voto con los pies: por qué Centroamérica sigue expulsando capital humano

Un nuevo informe de la Fundación Friedrich Naumann sostiene que la migración desde el Triángulo Norte responde a algo más profundo que la pobreza o la búsqueda de mejores salarios. La debilidad institucional, la inseguridad jurídica y la falta de oportunidades han convertido al éxodo en un indicador del fracaso del Estado, mientras las remesas funcionan como un mecanismo privado para compensar esas carencias.

Por: Revistaeyn.com La migración centroamericana hacia Estados Unidos se ha explicado casi exclusivamente desde la economía. La narrativa dominante sostiene que millones de personas abandonan sus países en busca de mejores salarios, empleo o mayores oportunidades para sus familias. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente para comprender un fenómeno que continúa creciendo incluso cuando cambian los ciclos económicos o se endurecen las políticas migratorias. Un informe presentado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (*) propone una lectura diferente: migrar constituye, en muchos casos, un auténtico "voto con los pies". Es decir, una decisión mediante la cual los ciudadanos abandonan Estados incapaces de ofrecer seguridad, instituciones confiables y reglas previsibles para construir un proyecto de vida. Desde esa perspectiva, la migración deja de ser únicamente un fenómeno demográfico o laboral. Se convierte en un termómetro de la calidad institucional de un país. Cuando cientos de miles de personas concluyen que su mejor alternativa consiste en marcharse, el problema trasciende el mercado laboral: refleja una pérdida de confianza en la capacidad del Estado para garantizar derechos, proteger inversiones personales y ofrecer horizontes de movilidad social.

Mucho más que pobreza

El estudio identifica una combinación de factores estructurales que mantienen al Triángulo Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— como una de las principales regiones expulsoras de población del continente. La pobreza continúa siendo determinante, pero se entrelaza con instituciones débiles, altos niveles de corrupción, inseguridad, violencia criminal y una creciente vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos. La suma de estos elementos produce un entorno donde millones de personas perciben que el esfuerzo individual difícilmente se traducirá en progreso. En ausencia de un marco institucional sólido, emigrar deja de representar una aspiración excepcional para convertirse en una estrategia racional de supervivencia y movilidad social.

El informe recuerda que durante la administración de Joe Biden se registró un fuerte incremento del flujo migratorio desde el Triángulo Norte. Para 2026, la población originaria de El Salvador residente en Estados Unidos equivale aproximadamente al 23% de la población total del país, mientras Honduras y Guatemala también mantienen diásporas de enorme magnitud. Más allá de las cifras, el dato evidencia una realidad inquietante: buena parte del capital humano centroamericano continúa encontrando mejores perspectivas fuera de la región que dentro de ella.

Cuando las remesas sustituyen al Estado

Uno de los planteamientos más provocadores del informe gira alrededor del papel de las remesas. Durante años, estas transferencias han sido celebradas como uno de los principales motores económicos de Centroamérica. En algunos países representan una proporción considerable del PIB y sostienen el consumo de millones de hogares. Sin embargo, el documento invita a revisar esa lectura optimista. Según el análisis, las remesas funcionan, en la práctica, como una especie de seguro privado frente a la ineficiencia estatal. No sustituyen únicamente ingresos laborales; también financian alimentación, atención médica, educación, vivienda y servicios básicos que, en sociedades con instituciones más sólidas, deberían estar respaldados por políticas públicas eficaces y mercados laborales dinámicos. La paradoja es evidente. Aunque las remesas alivian la pobreza y estabilizan las economías nacionales, también pueden reducir la presión política para acometer reformas estructurales. Mientras millones de familias logren compensar las deficiencias institucionales mediante recursos enviados desde el exterior, la urgencia por transformar las condiciones que originan la migración tiende a diluirse. El informe advierte además que este flujo financiero no es infinito. Conforme los migrantes envejecen, forman nuevas familias y consolidan su vida en Estados Unidos, la capacidad y la disposición para enviar recursos disminuyen, abriendo interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo económico excesivamente dependiente de estos ingresos.

Las fronteras no resuelven las causas

El endurecimiento de la política migratoria estadounidense constituye otro de los ejes centrales del análisis. El documento compara las estrategias implementadas durante las administraciones de Donald Trump, Joe Biden y el segundo mandato de Trump. Aunque cada una recurrió a instrumentos distintos —desde programas de parole hasta medidas de militarización fronteriza y deportaciones masivas—, el informe concluye que ninguna puede eliminar por sí sola los factores estructurales que impulsan la migración. Incluso sostiene que restringir las vías legales de ingreso, sin reducir la demanda de mano de obra en sectores estratégicos de la economía estadounidense, termina fortaleciendo las redes de tráfico de personas y elevando los costos de la migración irregular. Desde esta óptica, la política fronteriza modifica la forma del fenómeno, pero difícilmente altera sus causas profundas.

El verdadero desafío: reconstruir la confianza

Quizá la mayor contribución del informe radique en desplazar el debate desde el control migratorio hacia la calidad institucional. La violencia, la corrupción, la debilidad del Estado de derecho y la ausencia de oportunidades económicas aparecen como elementos interdependientes de un mismo problema. Allí donde el ciudadano percibe que la ley deja de protegerlo o que las instituciones funcionan de manera arbitraria, emigrar deja de ser únicamente una decisión económica para convertirse en una búsqueda de certidumbre.

En ese sentido, el documento propone fortalecer el Estado de derecho, ampliar los canales de movilidad laboral legal, generar condiciones para atraer inversión privada y consolidar reglas estables que permitan crear empleo formal y oportunidades de desarrollo dentro de los propios países.

Una competencia por el talento

La principal enseñanza del informe trasciende el debate migratorio. En una economía global donde el talento constituye uno de los activos más valiosos, Centroamérica enfrenta una competencia silenciosa por retener a su población joven y productiva. Cada profesional, técnico, agricultor o emprendedor que decide abandonar su país representa una pérdida de capital humano, innovación y productividad. La migración seguirá existiendo como expresión natural de una economía abierta y de la libertad individual. Lo que cuestiona el estudio no es el derecho a migrar, sino las condiciones que convierten esa decisión en una obligación para millones de personas. Porque cuando una región pierde sistemáticamente a quienes buscan un futuro mejor, la pregunta ya no es únicamente por qué la gente se va. La pregunta de fondo es por qué tantos consideran que quedarse dejó de ser una opción viable.