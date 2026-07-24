Gobierno de Honduras fortalece el campo con inversión de US$2.31 millones

La inversión será para fortalecer la producción agropecuaria, mediante la capacitación y entrega de tecnologías a más de 2,000 productores del occidente del país.

Con la participación del presidente de Honduras, Nasry Asfura, se presentaron los avances del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente), iniciativa que durante 2026 ha destinado una inversión superior a los 60 millones de lempiras (unos US$2.31 millones)

Los resultados fueron expuestos durante el Día de Campo de ProOccidente, desarrollado bajo el lema “Del Productor al Mercado”, actividad encabezada por el presidente Asfura, junto a autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y productores beneficiarios.

En el encuentro se dieron a conocer las acciones ejecutadas para fortalecer las capacidades técnicas de hombres, mujeres y jóvenes dedicados a la producción agrícola, así como las estrategias implementadas para facilitar su acceso a canales de comercialización y contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales.

ProOccidente forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer el sector agropecuario, incrementar las oportunidades para los productores y promover el desarrollo rural en el país.