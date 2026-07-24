Gobierno de Honduras fortalece el campo con inversión de US$2.31 millones

Por revistaeyn.com
Con la participación del presidente de Honduras, Nasry Asfura, se presentaron los avances del Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente), iniciativa que durante 2026 ha destinado una inversión superior a los 60 millones de lempiras (unos US$2.31 millones)
La inversión será para fortalecer la producción agropecuaria, mediante la capacitación y entrega de tecnologías a más de 2,000 productores del occidente del país.
Los resultados fueron expuestos durante el Día de Campo de ProOccidente, desarrollado bajo el lema “Del Productor al Mercado”, actividad encabezada por el presidente Asfura, junto a autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y productores beneficiarios.
En el encuentro se dieron a conocer las acciones ejecutadas para fortalecer las capacidades técnicas de hombres, mujeres y jóvenes dedicados a la producción agrícola, así como las estrategias implementadas para facilitar su acceso a canales de comercialización y contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales.
ProOccidente forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer el sector agropecuario, incrementar las oportunidades para los productores y promover el desarrollo rural en el país.