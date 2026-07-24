Canal de Panamá inicia evaluación de empresas para construcción de gasoducto

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No está claro cuánto tiempo se tomará la Junta Técnica de Evaluación para seleccionar a las empresas que avanzarán y podrán presentar ofertas tanto en el caso de los puertos como el gasoducto.

Por Agencia EFE El Canal de Panamá cerró la recepción de documentos por parte de las empresas interesadas en construir un gasoducto de al menos US$4.000 millones, lo que dará paso a una evaluación para luego publicar la lista con las precalificadas en el proceso de concesión lanzado el pasado 30 de enero. "La documentación será evaluada conforme a los criterios legales, técnicos y financieros", tras los cual se "publicará la lista de las empresas precalificadas con las cuales avanzará a la siguiente fase del proceso, centrada en la interacción y diálogo con los precalificados", dijo un comunicado del Canal.

La administración de la vía, única de agua dulce en el mundo y por la que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, no identificó a las empresas que presentaron la documentación. Sin embargo, en su momento, el Canal informó que para el proyecto del corredor energético hubo reuniones con las "ENEOS, Energy Transfer, ExxonMobil, Enterprise Products Partners, Chevron, Fortress Investment Group, Gyxis Corporation, Itochu Corporation, NMDC Group, Vopak, Astomos Energy, Kawasaki Kisen Kaisha, Iwatani, I Squared, Movement Industries, Otamerica (Oiltanking America), Phillips 66, SK Gas, Sumitomo Corporation, SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), Targa Resources, Ultranav y ONEOK". "La iniciativa busca preparar a Panamá para responder a la evolución del mercado energético global mediante el fortalecimiento de la plataforma logística de la Autoridad del Canal de Panamá, particularmente para el transporte de líquidos de gas natural", señaló este viernes un comunicado oficial, que no precisó montos de inversión.