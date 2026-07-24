Empresas mexicanas proyectan inversiones por US$645 millones en Costa Rica

Costa Rica reafirma su posición como uno de los destinos más atractivos para la inversión mexicana en América Latina, con empresas que no solo mantienen su presencia en el país, sino que además proyectan inversiones superiores a los US$645 millones durante los próximos cinco años para ampliar operaciones, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer sus negocios.

En los últimos meses también se ha observado la llegada de nuevas inversiones de capital mexicano, especialmente bajo el régimen de zonas francas, impulsadas por las ventajas competitivas de Costa Rica para la manufactura avanzada y la exportación. A ello se suma la expansión de empresas en industrias como dispositivos médicos, retail, telecomunicaciones, manufactura y servicios especializados.

El informe identifica más de 100 empresas mexicanas operando en Costa Rica, distribuidas en 16 sectores productivos. Además, destaca que estas compañías tienen un promedio de 24 años de permanencia en el mercado costarricense y que más del 40 % acumula más de dos décadas de operación, un indicador de estabilidad y confianza en el entorno de negocios del país.

Así lo revela el Estudio del Impacto de la Inversión Mexicana en Costa Rica, elaborado por la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México (CICOMEX), el cual evidencia una relación empresarial consolidada, caracterizada por proyectos de largo plazo y una creciente apuesta por sectores de alto valor agregado.

"Cada nueva empresa que decide instalarse en Costa Rica envía un mensaje claro de confianza en el país. La inversión mexicana continúa evolucionando hacia actividades de mayor valor agregado, como la manufactura avanzada, los dispositivos médicos, los servicios especializados y la innovación tecnológica, fortaleciendo el desarrollo económico nacional", afirmó Rosa María Morales, presidenta de CICOMEX.

El impacto de estas inversiones también se refleja en el empleo y la actividad económica. Según el estudio, las empresas mexicanas generan actualmente cerca de 122.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. De ese total, 26.687 corresponden a empleos directos, un incremento del 9,3% respecto a 2022, mientras que los empleos indirectos ascienden a 94.993, con un crecimiento del 22 %.

Asimismo, estas compañías registran ventas anuales por US$5.259 millones, cifra equivalente al 5,52 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, además de aportar aproximadamente US$134,3 millones al año a la seguridad social mediante el pago de planillas.

"Los resultados muestran una relación empresarial madura, que sigue creciendo y generando oportunidades para ambos países. Más allá de las cifras, la inversión mexicana continúa impulsando empleo de calidad, transferencia de conocimiento y encadenamientos productivos que fortalecen la economía costarricense", agregó Morales.

El estudio también resalta el papel de México como un socio estratégico para Costa Rica. De acuerdo con datos de PROCOMER, el intercambio comercial bilateral alcanzó US$1.862,87 millones durante el último año, consolidando a México como el tercer proveedor del mercado costarricense y el octavo destino de sus exportaciones.

De cara al período 2026-2027, los planes de inversión contemplan la ampliación de plantas de producción, tiendas y nuevas unidades de negocio, así como la incorporación de tecnologías como inteligencia artificial, el fortalecimiento de redes 5G y fibra óptica, el desarrollo de productos sostenibles y una mayor inversión en programas sociales y ambientales, reforzando la apuesta del capital mexicano por el crecimiento y la innovación en Costa Rica.