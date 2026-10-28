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La Fed pausa las tasas antes de las elecciones: qué implica para América Latina

El banco central estadounidense sostuvo la tasa en 3,75%-4%, seis días antes de las elecciones legislativas. La persistencia de la inflación y los votos a favor de otro aumento mantienen la incertidumbre sobre el costo del financiamiento para gobiernos y empresas de la región.

Por: Revistaeyn.com La Reserva Federal de Estados Unidos decidió este 28 de octubre mantener su tasa de interés de referencia en el rango de 3,75%-4%. Para América Latina, la pausa evita un nuevo incremento inmediato, pero prolonga la incertidumbre sobre cuándo llegará un alivio en el financiamiento en dólares. Dos integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto votaron por subir las tasas, una señal de que el riesgo de nuevos aumentos sigue presente. La decisión llega seis días antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso estadounidense. El costo de vida ocupa un lugar central en la disputa política y convierte cada señal del banco central en un asunto que trasciende a los mercados financieros. Para las economías latinoamericanas, la lectura exige distinguir entre dos escenarios: que la Fed mantenga estable el costo del dinero mientras evalúa la inflación, o que esta pausa sea apenas un intervalo antes de otro ajuste. La diferencia de los escenarios es determinante para las monedas, las emisiones de deuda y las decisiones de inversión.

Una pausa después del aumento de septiembre

La Fed había elevado la tasa en un cuarto de punto porcentual el 16 de septiembre, hasta el rango actual. Aquella decisión fue aprobada por unanimidad. En octubre, en cambio, la votación terminó 10 a 2: Lisa Cook y Beth Hammack prefirieron otro aumento de un cuarto de punto. El comunicado describe una economía que crece con fuerza, con gasto interno resistente e inversión robusta, mientras la inflación permanece elevada. El organismo señaló que necesita acumular más información para determinar la política que permita regresar a su objetivo de inflación del 2%. La interpretación financiera es que la actividad todavía ofrece margen para mantener una política exigente frente a los precios. La pausa, por sí sola, ofrece pocas razones para anticipar una reducción próxima de las tasas.

Las elecciones agregan presión, pero no resuelven la inflación

La proximidad de las urnas aumenta la sensibilidad política de la decisión. Un nuevo incremento habría endurecido las condiciones financieras en el tramo final de la campaña; mantenerlas estables deja intacto el problema del crédito costoso para hogares y empresas. Sin embargo, el calendario electoral no basta para explicar la resolución. El argumento expuesto por la Fed es la necesidad de contar con más información económica. Atribuir la pausa exclusivamente a las elecciones supondría una motivación que el comunicado no establece. Según Reuters, los inversionistas seguían anticipando nuevas alzas, potencialmente desde diciembre y durante 2027. Se trata de expectativas de mercado, sujetas a revisión, que mantienen abierta la discusión sobre cuánto ajuste adicional será necesario.

Deuda y dólar: los principales canales hacia América Latina

El primer canal de transmisión es el financiamiento. Los rendimientos estadounidenses sirven como referencia para valorar numerosos activos internacionales. Cuando permanecen elevados, gobiernos y empresas latinoamericanas deben competir por recursos con instrumentos en dólares que ofrecen retornos atractivos. El costo final también incorpora el riesgo de cada emisor. Por eso, aun con una Fed inmóvil, un país puede enfrentar condiciones más difíciles si empeoran sus cuentas fiscales o aumenta la incertidumbre interna. La evidencia histórica del FMI muestra que un endurecimiento financiero estadounidense puede trasladarse a mayores rendimientos de la deuda latinoamericana, salidas de capital y presiones de depreciación. La intensidad depende de las vulnerabilidades de cada economía. El segundo canal es cambiario. Si las perspectivas de tasas estadounidenses más altas fortalecen al dólar, las empresas que facturan en moneda local y pagan obligaciones en divisas podrían necesitar más ingresos para atender la misma deuda. También puede encarecerse la importación de insumos. Estos efectos son condicionales: una pausa ya anticipada no provoca automáticamente una depreciación regional. Importan la sorpresa del anuncio, las expectativas posteriores y la respuesta de los bancos centrales locales.

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