Sigma Foods reporta flujo de US$303 millones en el tercer trimestre

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La empresa de alimentos informó que entre julio y septiembre alcanzó máximos históricos trimestrales en volumen, ingresos y flujo comparable, con incrementos interanuales del 2 %, 3 % y 23 %, respectivamente.

Por revistaeyn.com Sigma Foods registró un flujo de US$303 millones durante el tercer trimestre de 2026, impulsado por el crecimiento de sus operaciones en todas las regiones donde tiene presencia, lo que llevó a la compañía a elevar su previsión de flujo comparable para el cierre del año hasta US$1,140 millones, desde los US$1,100 millones estimados anteriormente. La empresa de alimentos informó que entre julio y septiembre alcanzó máximos históricos trimestrales en volumen, ingresos y flujo comparable, con incrementos interanuales del 2 %, 3 % y 23 %, respectivamente. El desempeño estuvo respaldado por los resultados de México, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

México destacó como el principal mercado por sus resultados récord, con aumentos del 3 % en volumen, 11 % en ingresos y 18 % en flujo. En moneda local, este último indicador creció 9 %, favorecido por una mejor alineación entre los precios de venta y los costos. La compañía también reportó avances en todos sus canales y categorías, con un fortalecimiento de las ventas de yogur y mejores tendencias de volumen en carnes frías. En Europa, el volumen de Sigma Foods aumentó 5 %, principalmente por el negocio de carnes frescas. El flujo registró un crecimiento interanual del 50 % en euros, alcanzando su nivel más alto para un tercer trimestre desde 2020. Asimismo, el proyecto de recuperación de capacidad productiva en España avanza según lo previsto. El panorama estadounidense presentó mayores desafíos por un consumo moderado. Los ingresos disminuyeron 2% frente al tercer trimestre de 2025, debido a menores volúmenes, parcialmente compensados por precios promedio más altos y la incorporación de Roger Wood Foods. Pese a ello, el flujo aumentó 2 %, mientras que el flujo por tonelada mejoró 6 %, apoyado por eficiencias operativas que generaron ahorros superiores a US$20 millones en lo que va del año.