Trump confirma fallecimiento de Ali Jameneí y altos mandos tras ofensiva en Irán

La muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, y de varios altos mandos militares de la República Islámica ha sacudido el escenario geopolítico de Medio Oriente, tras un ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

Jameneí, de 86 años, ejercía como máxima autoridad política y religiosa de Irán desde 1989, por encima del presidente de la República. Su presunto fallecimiento fue confirmado públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el líder iraní murió durante la operación militar desarrollada el sábado.

En su red social Truth Social, Trump celebró la ofensiva y afirmó que Jameneí era “una de las personas más malvadas de la Historia” y que su muerte representa “no solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas”.

En entrevista con NBC News, el mandatario sostuvo que la acción fue un “éxito” y añadió: “La mayoría de las personas que toman todas las decisiones se han ido”.

Según el Gobierno israelí, el ataque impactó directamente la residencia del líder supremo. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó en un mensaje en video que Jameneí “dejó de existir” y que el plan iraní para destruir a Israel quedó neutralizado. Medios israelíes señalaron que tanto Netanyahu como Trump habrían recibido imágenes del cuerpo sin vida como prueba de la eliminación del dirigente.

El Ejército israelí informó además de la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, entre ellos el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur. También habrían fallecido el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani; el jefe de la Oficina del líder supremo, Mohamed Shirazi; el jefe de Inteligencia del Comando Jatem Alanbieh, Salah Asadi; y dos altos responsables de la organización de innovación en defensa SPND, Reza Mozafari y Hossein Jabal Amelian.