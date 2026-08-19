La ONU examina el vínculo entre empresas y derechos humanos en Guatemala

Por: Revistaeyn.com
La llegada a Guatemala de una misión de Naciones Unidas para examinar la relación entre actividad empresarial y derechos humanos ha sido presentada en algunos titulares como una evaluación de las empresas del país.
La descripción es correcta solo a medias. La delegación no realizará una auditoría corporativa, no inspeccionará balances ni entregará certificados de buena conducta. Tampoco llega para negociar o verificar el cumplimiento de un tratado internacional.
Lo que comenzó el 18 de agosto es una misión oficial de establecimiento de hechos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Su propósito es evaluar cómo el Estado y las compañías aplican los Principios Rectores de la ONU, el marco internacional adoptado en 2011 para prevenir, mitigar y reparar los impactos de la actividad económica sobre las personas.
Los Principios Rectores no son un tratado y la misión carece de facultades para imponer multas, cerrar empresas o dictar resoluciones judiciales. Su trabajo consiste en recopilar información, contrastar versiones y formular recomendaciones públicas.
Para Guatemala, será la primera visita de este grupo especializado. Las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė permanecerán en el país hasta el 28 de agosto. Además de la capital, visitarán Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa.
Se reunirán con ministerios, autoridades locales, representantes empresariales y asociaciones industriales, pero también con comunidades, pueblos indígenas, sindicatos, académicos, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Ese diseño busca impedir que el diagnóstico dependa exclusivamente de la información proporcionada por el Gobierno o las empresas. Las reglas de las visitas de los procedimientos especiales de la ONU contemplan libertad de movimiento, entrevistas confidenciales y garantías contra represalias para quienes colaboren con los expertos.
Así funciona habitualmente este mecanismo en los países que aceptan recibirlo, según las modalidades de las visitas oficiales explicadas por la Oficina del Alto Comisionado.
Qué examinará la misión
La revisión parte de tres preguntas. La primera es si el Estado protege a las personas frente a posibles abusos vinculados con la actividad económica. Eso abarca la calidad de las leyes, la actuación de los ministerios, la capacidad de inspección y sanción y el funcionamiento de los tribunales y otras instituciones de control.
La segunda es si las empresas identifican y gestionan sus impactos sobre los trabajadores, las comunidades y el ambiente. En el lenguaje internacional, esto se conoce como debida diligencia en derechos humanos: determinar qué daños puede causar o agravar una operación, tomar medidas preventivas y dar cuenta de los resultados.
La tercera pregunta es si las personas afectadas pueden obtener una reparación efectiva. La existencia de normas pierde valor si presentar una denuncia es demasiado costoso, si los procesos se prolongan indefinidamente o si quienes reclaman quedan expuestos a represalias.
Entre los asuntos previstos aparecen los derechos laborales, el trabajo forzoso y la trata de personas, la protección de dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos, la consulta a pueblos indígenas y el acceso a la justicia.
También se observará la efectividad de las instituciones encargadas de supervisar la conducta empresarial. Estos temas colocan en el centro de la visita a sectores como minería, energía, infraestructura y agricultura, donde los proyectos suelen superponer inversión, uso de recursos naturales, propiedad de la tierra y derechos colectivos. Sin embargo, la misión no está limitada a esas industrias.
No es un juicio contra todas las empresas
Las reuniones con compañías concretas pueden servir para conocer políticas internas, cadenas de suministro, mecanismos de reclamo o controversias particulares. Eso no convierte el proceso en una auditoría individual de cada empresa visitada.
La ONU tampoco confeccionará una lista de compañías aprobadas o reprobadas. La unidad principal de análisis es el ecosistema nacional: qué reglas existen, cómo se aplican, cómo se comportan los actores económicos y qué ocurre cuando una actividad empresarial ocasiona un daño. La misión presentará observaciones preliminares el 28 de agosto.
El informe completo será elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2027, de acuerdo con el comunicado de la visita, que reproduce la información del Alto Comisionado. Las conclusiones no serán jurídicamente vinculantes. No obstante, quedarán incorporadas al registro internacional del país y podrán ser utilizadas por autoridades, empresas, comunidades, inversionistas y organizaciones multilaterales como referencia para evaluar avances o retrocesos.
Qué puede ganar Guatemala
La visita no entrega automáticamente credibilidad internacional. Tampoco equivale a una certificación de sostenibilidad para las exportaciones guatemaltecas. Su primer aporte es más modesto y, potencialmente, más útil: establecer una línea de base independiente. Un diagnóstico público puede mostrar dónde existen vacíos regulatorios, instituciones débiles, conflictos recurrentes o buenas prácticas susceptibles de ampliarse.
También puede ayudar a ordenar políticas que hoy se encuentran dispersas entre legislación laboral, licencias ambientales, inversión, justicia y derechos de los pueblos indígenas. Si las recomendaciones se convierten en reformas verificables, Guatemala podría reducir la incertidumbre alrededor de nuevos proyectos productivos.
Esa previsibilidad tiene valor económico. Los inversionistas internacionales, los bancos de desarrollo y las grandes cadenas globales exigen cada vez más información sobre condiciones laborales, trazabilidad, impactos ambientales y mecanismos de consulta. Una empresa que opera en un país con reglas claras y vías eficaces de resolución de conflictos enfrenta menos riesgos de paralizaciones, litigios y daños reputacionales.
Pero el informe de la ONU no sustituye las certificaciones comerciales, ambientales o laborales exigidas por compradores y financiadores. Una compañía no podrá invocarlo como si fuera un sello de cumplimiento. A lo sumo, un buen desempeño del país frente a las recomendaciones puede mejorar el contexto en el que las empresas procuran esas certificaciones.
La decisión del Gobierno de Bernardo Arévalo de abrir las puertas al grupo puede interpretarse como una señal de disposición al escrutinio externo. No demuestra, por sí sola, que Guatemala haya mejorado su institucionalidad o fortalecido el Estado de derecho. La prueba comenzará después de la visita.
Para saber si existe un cambio real habrá que observar si el Gobierno publica y acepta el diagnóstico, establece responsables y plazos, fortalece las inspecciones, mejora los mecanismos de consulta y garantiza que las controversias se resuelvan sin violencia ni criminalización.
También será necesario medir si las empresas incorporan procesos de debida diligencia y ofrecen canales de reclamo que funcionen en la práctica. La reacción ante los hallazgos será tan importante como su contenido. Un informe recibido como herramienta para corregir deficiencias puede fortalecer la confianza. Uno que quede archivado, o que provoque una respuesta defensiva sin reformas, tendrá poco efecto sobre las condiciones de inversión y producción.
La misión de Naciones Unidas no certificará que Guatemala ya produce bajo condiciones sostenibles. Puede, sin embargo, proporcionar algo previo a cualquier certificación creíble: un diagnóstico externo sobre la distancia entre las normas, la conducta de las instituciones y lo que sucede en los territorios.En ese sentido, la visita no es la confirmación de un cambio institucional. Es una oportunidad para medir si ese cambio realmente está comenzando.