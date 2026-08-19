La ONU examina el vínculo entre empresas y derechos humanos en Guatemala

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Dos expertas independientes revisarán durante 11 días las políticas estatales, las prácticas empresariales y el acceso a reparación. La visita puede ofrecer una referencia internacional para medir la sostenibilidad institucional de Guatemala, aunque no constituye una auditoría, no impone sanciones ni otorga certificaciones.

Por: Revistaeyn.com La llegada a Guatemala de una misión de Naciones Unidas para examinar la relación entre actividad empresarial y derechos humanos ha sido presentada en algunos titulares como una evaluación de las empresas del país. La descripción es correcta solo a medias. La delegación no realizará una auditoría corporativa, no inspeccionará balances ni entregará certificados de buena conducta. Tampoco llega para negociar o verificar el cumplimiento de un tratado internacional. Lo que comenzó el 18 de agosto es una misión oficial de establecimiento de hechos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Su propósito es evaluar cómo el Estado y las compañías aplican los Principios Rectores de la ONU, el marco internacional adoptado en 2011 para prevenir, mitigar y reparar los impactos de la actividad económica sobre las personas. Los Principios Rectores no son un tratado y la misión carece de facultades para imponer multas, cerrar empresas o dictar resoluciones judiciales. Su trabajo consiste en recopilar información, contrastar versiones y formular recomendaciones públicas. Para Guatemala, será la primera visita de este grupo especializado. Las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė permanecerán en el país hasta el 28 de agosto. Además de la capital, visitarán Quetzaltenango, San Marcos, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa. Se reunirán con ministerios, autoridades locales, representantes empresariales y asociaciones industriales, pero también con comunidades, pueblos indígenas, sindicatos, académicos, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Ese diseño busca impedir que el diagnóstico dependa exclusivamente de la información proporcionada por el Gobierno o las empresas. Las reglas de las visitas de los procedimientos especiales de la ONU contemplan libertad de movimiento, entrevistas confidenciales y garantías contra represalias para quienes colaboren con los expertos. Así funciona habitualmente este mecanismo en los países que aceptan recibirlo, según las modalidades de las visitas oficiales explicadas por la Oficina del Alto Comisionado.

Qué examinará la misión

La revisión parte de tres preguntas. La primera es si el Estado protege a las personas frente a posibles abusos vinculados con la actividad económica. Eso abarca la calidad de las leyes, la actuación de los ministerios, la capacidad de inspección y sanción y el funcionamiento de los tribunales y otras instituciones de control. La segunda es si las empresas identifican y gestionan sus impactos sobre los trabajadores, las comunidades y el ambiente. En el lenguaje internacional, esto se conoce como debida diligencia en derechos humanos: determinar qué daños puede causar o agravar una operación, tomar medidas preventivas y dar cuenta de los resultados. La tercera pregunta es si las personas afectadas pueden obtener una reparación efectiva. La existencia de normas pierde valor si presentar una denuncia es demasiado costoso, si los procesos se prolongan indefinidamente o si quienes reclaman quedan expuestos a represalias. Entre los asuntos previstos aparecen los derechos laborales, el trabajo forzoso y la trata de personas, la protección de dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos, la consulta a pueblos indígenas y el acceso a la justicia. También se observará la efectividad de las instituciones encargadas de supervisar la conducta empresarial. Estos temas colocan en el centro de la visita a sectores como minería, energía, infraestructura y agricultura, donde los proyectos suelen superponer inversión, uso de recursos naturales, propiedad de la tierra y derechos colectivos. Sin embargo, la misión no está limitada a esas industrias.

No es un juicio contra todas las empresas

Las reuniones con compañías concretas pueden servir para conocer políticas internas, cadenas de suministro, mecanismos de reclamo o controversias particulares. Eso no convierte el proceso en una auditoría individual de cada empresa visitada. La ONU tampoco confeccionará una lista de compañías aprobadas o reprobadas. La unidad principal de análisis es el ecosistema nacional: qué reglas existen, cómo se aplican, cómo se comportan los actores económicos y qué ocurre cuando una actividad empresarial ocasiona un daño. La misión presentará observaciones preliminares el 28 de agosto. El informe completo será elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2027, de acuerdo con el comunicado de la visita, que reproduce la información del Alto Comisionado. Las conclusiones no serán jurídicamente vinculantes. No obstante, quedarán incorporadas al registro internacional del país y podrán ser utilizadas por autoridades, empresas, comunidades, inversionistas y organizaciones multilaterales como referencia para evaluar avances o retrocesos.

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