Bolsonaro ganó a Lula en primera vuelta, pero deberán ir a un balotaje

Por: Revistaeyn.com
El primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro, con el 47,31 % de los votos, y el dirigente progresista, con el 44,83 %, fueron los dos más votados en una primera vuelta sin opciones para los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4 % y 57,2 millones de votos.
El hijo mayor de Jair Bolsonaro sumó este domingo más de 55,5 millones de papeletas con su nombre, unos tres millones más que Lula y alrededor de dos millones más que su padre en la primera vuelta de 2022.
Rozó incluso la victoria en la primera vuelta, pero perdió fuelle a medida que entraron los votos de la región noreste del país, bastión político de la izquierda brasileña.
El último sondeo de la firma Datafolha, divulgado la noche de este sábado, le daba un 45% a Lula y un 42% a Flávio Bolsonaro en intención de voto para esta jornada.
La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, quienes además no han participado en ningún debate para comentar y contraponer públicamente sus propuestas.
Elección clave en São Paulo
Otra elección que concentró la atención este domingo fue la registrada en el poderoso estado de São Paulo. Allí, Tarcísio de Freitas, un aliado de Bolsonaro, ha sido reelegido por una amplia mayoría ante el aspirante Fernando Haddad, hombre de confianza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El político derechista se impuso con el 62,8 % de los votos en la primera vuelta de los comicios regionales, frente al 36,2% del candidato progresista, con el 90 % escrutado, y no necesitará disputar una ronda de desempate.
La victoria de De Freitas en el estado más poblado de Brasil se daba como cierta en casi la totalidad de las encuestas, con base en la alta aprobación popular a su gestión que inició hace cuatro años.
Este político de 51 años, ministro de Infraestructura del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022), mezcla un talante aparentemente moderado y tecnocrático con políticas netamente asociadas a la derecha tanto en seguridad como en economía.
En el combate al crimen organizado, ha abanderado una estrategia de mano dura, lo que llevó a un aumento de las muertes de criminales a manos de las fuerzas de seguridad durante operaciones policiales.
En cuanto a la economía, el mandatario estatal ha impulsado una política de privatización de empresas paraestatales como la compañía de aguas de São Paulo.
Latinoamérica termina de girar a la derecha
Aunque el destino de Brasil se definirá finalmente el próximo 25 de octubre, todo parece indicar que este país de Sudamérica también acompañará el giro a la derecha que ya experimentó el resto de América Latina, con las excepciones de México, Nicaragua y Cuba.
Si Bolsonaro confirma la preferencia del electorado por sus propuestas, Brasil será el próximo asociado del llamado Escudo de las Américas, que lidera Estados Unidos. El propio Bolsanaro anticipó que de ser presidente adoptará esta medida.
Ello terminará consolidando la capacidad de interacción conjunta de los países de Sudamérica para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico y a la redes que desde el poder político y judicial facilitan su operación y los canales para el lavado de dinero.
A ese conglomerado, Centroamérica ya está perfectamente acoplada, por lo que de darse la incorporación de Brasil, lo que surgirá como emergente es el asilamiento de México, país señalado por el presidente Donald Trump como el epicentro del narcotráfico.