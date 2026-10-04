Bolsonaro ganó a Lula en primera vuelta, pero deberán ir a un balotaje

Por: Revistaeyn.com

El primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro, con el 47,31 % de los votos, y el dirigente progresista, con el 44,83 %, fueron los dos más votados en una primera vuelta sin opciones para los otros diez aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4 % y 57,2 millones de votos.

El hijo mayor de Jair Bolsonaro sumó este domingo más de 55,5 millones de papeletas con su nombre, unos tres millones más que Lula y alrededor de dos millones más que su padre en la primera vuelta de 2022.

Rozó incluso la victoria en la primera vuelta, pero perdió fuelle a medida que entraron los votos de la región noreste del país, bastión político de la izquierda brasileña.

El último sondeo de la firma Datafolha, divulgado la noche de este sábado, le daba un 45% a Lula y un 42% a Flávio Bolsonaro en intención de voto para esta jornada.

La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, quienes además no han participado en ningún debate para comentar y contraponer públicamente sus propuestas.