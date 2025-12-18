Más de 11.000 migrantes y refugiados reciben apoyo en Latinoamérica mediante convenio de Ayuda en Acción

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), Latinoamérica registra más de 21 millones de personas desplazadas por la fuerza, incluyendo 9,5 millones de desplazados internos . Estas poblaciones enfrentan desafíos críticos como falta de empleo, alimentación, alojamiento y discriminación.

En el Día Internacional del Migrante, Ayuda en Acción destaca su convenio regional que beneficia a más de 11.000 migrantes y refugiados en Ecuador, Perú y Colombia , impulsando su integración económica, protección y cohesión social hasta 2027.

Lanzado en 2023 con aliados como AECID, Fundación WWB, Banco Codesarrollo y Perspektiva, el convenio "Recuperación socioeconómica justa e incluyente de la población venezolana y de acogida" se ha ampliado ante crisis migratorias agravadas por violencia, grupos armados y narcotráfico. Ahora incluye migrantes de Colombia, Haití, Chile y otros países, priorizando a mujeres y niños vulnerables a explotación, malnutrición y falta de salud.

Hasta 2025, los logros incluyen:

-Impulso a más de 374 emprendimientos mediante diagnósticos y formación técnica.

-Acceso a crédito para 40 emprendedores.

-Acompañamiento en regularización para 1.057 personas.

-Asistencias en efectivo para 1.232 personas en tasas de regularización, alimentos y medicinas.

“Sabemos que a nivel regional, el fenómeno migratorio y en especial la inmovilidad ha llevado a que en países como México, Perú o Ecuador, evidenciemos un rechazo hacia el movimiento ante la falta de garantías y confianza en las instituciones estatales y encontrando en esta permanencia un escudo ante estos contextos limitantes. Actualmente, nuestro reto es aportar a superar estas barreras y permitir que en Latinoamérica se presenten oportunidades claras que hagan de la migración y el arraigo decisiones voluntarias y prósperas para las personas”, destacó Estefanía Gómez, Coordinadora Proyecto Regional Movilidad Humana de Ayuda en Acción.