Más de 11.000 migrantes y refugiados reciben apoyo en Latinoamérica mediante convenio de Ayuda en Acción

Por revistaeyn.com
En el Día Internacional del Migrante, Ayuda en Acción destaca su convenio regional que beneficia a más de 11.000 migrantes y refugiados en Ecuador, Perú y Colombia, impulsando su integración económica, protección y cohesión social hasta 2027.
Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), Latinoamérica registra más de 21 millones de personas desplazadas por la fuerza, incluyendo 9,5 millones de desplazados internos. Estas poblaciones enfrentan desafíos críticos como falta de empleo, alimentación, alojamiento y discriminación.
CONVENIO REGIONAL PARA RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA
Lanzado en 2023 con aliados como AECID, Fundación WWB, Banco Codesarrollo y Perspektiva, el convenio "Recuperación socioeconómica justa e incluyente de la población venezolana y de acogida" se ha ampliado ante crisis migratorias agravadas por violencia, grupos armados y narcotráfico. Ahora incluye migrantes de Colombia, Haití, Chile y otros países, priorizando a mujeres y niños vulnerables a explotación, malnutrición y falta de salud.
Hasta 2025, los logros incluyen:
-Impulso a más de 374 emprendimientos mediante diagnósticos y formación técnica.
-Acceso a crédito para 40 emprendedores.
-Acompañamiento en regularización para 1.057 personas.
-Asistencias en efectivo para 1.232 personas en tasas de regularización, alimentos y medicinas.
“Sabemos que a nivel regional, el fenómeno migratorio y en especial la inmovilidad ha llevado a que en países como México, Perú o Ecuador, evidenciemos un rechazo hacia el movimiento ante la falta de garantías y confianza en las instituciones estatales y encontrando en esta permanencia un escudo ante estos contextos limitantes. Actualmente, nuestro reto es aportar a superar estas barreras y permitir que en Latinoamérica se presenten oportunidades claras que hagan de la migración y el arraigo decisiones voluntarias y prósperas para las personas”, destacó Estefanía Gómez, Coordinadora Proyecto Regional Movilidad Humana de Ayuda en Acción.