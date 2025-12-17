Fernando Poma Kriete asume presidencia de Grupo Poma

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Fernando Poma Kriete asumió la presidencia de la junta directiva de Grupo Poma en un momento cargado de simbolismo y responsabilidad tras el fallecimiento de su padre, el empresario y filántropo Ricardo Poma, figura clave del desarrollo empresarial y social de El Salvador y la región centroamericana. Con este relevo generacional, el conglomerado salvadoreño abre una nueva etapa marcada por la continuidad del legado familiar, pero también por una visión moderna del liderazgo y del rol de la empresa en la sociedad.

El anuncio fue confirmado por el propio Poma Kriete durante la graduación de la octava generación del programa Creando Esperanzas, impulsado por la Fundación Renacer. En ese espacio, estrechamente vinculado al compromiso social del grupo, el nuevo presidente subrayó que su objetivo es seguir fortaleciendo a Grupo Poma como un motor de crecimiento económico y, al mismo tiempo, como un aliado del desarrollo humano en El Salvador. “La idea es seguir creciendo para ayudar a más personas en nuestro país”, afirmó ante medios de comunicación.

¿QUIÉN ES FERNANDO POMA KRIETE?

Para Poma Kriete, uno de los Empresarios más Admirados en Centroamérica por las audiencias de E&N, el vínculo con El Salvador va más allá de los negocios. Habla de un compromiso profundo y sostenido, especialmente con los sectores más vulnerables. Esa filosofía se refleja en iniciativas como la Fundación Renacer, creada en 2013 para acompañar a jóvenes que egresan de casas hogar al cumplir la mayoría de edad. A través de un modelo de formación integral basado en el “aprender haciendo”, el programa combina capacitación técnica, enseñanza de idiomas, habilidades digitales, valores y empleabilidad, con un componente clave: la garantía de un empleo al finalizar el proceso. “Lo esencial es que crean en sí mismos”, ha reiterado el empresario. Su visión del liderazgo también se aleja de los modelos personalistas. Como director ejecutivo de Real Hotels & Resorts, Poma Kriete concibe la conducción empresarial como un ejercicio colectivo, donde la confianza es el cimiento central. Integridad, coherencia y excelencia son los principios que guían su gestión, tanto hacia adentro de la organización como en la relación con clientes, proveedores y comunidades, según ha dicho en otras entrevistas a Revista E&N. En la hospitalidad, sostiene, la confianza es el corazón del negocio: la certeza de que el bienestar del huésped es siempre la prioridad.