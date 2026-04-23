Mayor fabricante de condones del mundo subirá un 30% sus precios debido a la guerra

Por: EFE

En declaraciones a EFE, el director ejecutivo de Karex, Goh Miah Kiat, confirmó que la compañía "ha estado ajustando los precios con la mayoría de sus clientes, implementando incrementos de hasta el 30%" en condones, lubricantes personales, fundas para sondas y catéteres.

"Esta transferencia de costos al cliente es inevitable debido a la continua inestabilidad en el suministro de materias primas, las interrupciones logísticas y el aumento de los costos de producción", explicó.

En este sentido, dijo que materias primas como el látex de nitrilo, un derivado del petróleo, han aumentado su precio en más de 100% en las últimas semanas debido a las interrupciones en Ormuz, por donde transita buena parte del comercio mundial, incluido cerca de un tercio del petróleo que se mueve por vía marítima.

Otros insumos como el aceite de silicona y el envase de papel de aluminio se encarecieron entre un 20% y 30% en los últimos días, mientras que algunos materiales utilizados para lubricantes íntimos son ahora 120% más caros que antes de la guerra.