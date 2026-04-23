La guerra con Irán eleva costos y oscurece las perspectivas para diversos sectores

Por revistaeyn.com
Empresas que van desde bienes de consumo hasta viajes y minería advirtieron que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está elevando los costos, interrumpiendo las cadenas de suministro y afectando la confianza de los consumidores, lo que nubla las perspectivas financieras.
Aunque algunas compañías mantuvieron sus previsiones para todo el año, los ejecutivos señalaron el aumento de los costos de transporte y de materias primas, especialmente vinculados a la interrupción en el estrecho de Ormuz, así como una visibilidad considerablemente reducida.
El fabricante de pinturas Dulux, AkzoNobel, dijo que el conflicto estaba elevando los costos de suministro, aunque los aumentos de precios y el ahorro de costos le ayudaron a superar las expectativas del mercado.
“Nuestra cesta de materias primas va a subir algo así como un porcentaje en los altos ‘teens’, dado el impacto de la interrupción en el estrecho de Ormuz”, dijo a Reuters el director ejecutivo Greg Poux-Guillaume, señalando que el impacto total se sentirá durante los próximos dos trimestres.
Los productos de marca de AkzoNobel, utilizados en buques de carga y en autos de Fórmula 1, le dan mayor margen para trasladar aumentos de precios en comparación con competidores más expuestos a químicos básicos.
Inversores y economistas observan si las empresas pueden absorber el impacto o si la incertidumbre prolongada en torno a la energía, el transporte y la geopolítica obliga a más compañías a subir precios o recortar previsiones.
Mucho depende de cuánto dure el conflicto y de si el estrecho —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo— se reabre completamente, aliviando las restricciones de suministro.
“Precios de la energía persistentemente altos aumentarían de forma material los riesgos. Los resultados del primer trimestre solo capturan un mes de impactos relacionados con Irán, lo que hace que las previsiones y los comentarios de la dirección sean especialmente importantes”, dijo Larry Adam, director de inversiones de Raymond James.
Según un análisis de Reuters de los comunicados empresariales desde el inicio de la guerra, 21 compañías han retirado o recortado sus previsiones financieras, 32 han señalado aumentos de precios y 31 han advertido de un impacto financiero por el conflicto.
TE Connectivity tendrá que trasladar a los clientes mayores costos de transporte y de productos derivados del petróleo, como la resina, si la guerra se prolonga, dijo su director ejecutivo Terrence Curtin.
El grupo alimentario francés Danone destacó cómo las presiones se están filtrando en las cadenas de suministro, al reportar un crecimiento de ventas en el primer trimestre superior a lo esperado pero con una fuerte desaceleración frente al cierre del año pasado, citando interrupciones en envíos de fórmula infantil relacionadas con la guerra, además de un retiro del producto en Europa.
Las empresas de viajes han sido de las más afectadas, ya que el aumento del precio del combustible para aviones obliga a aerolíneas y operadores turísticos a subir tarifas, aplicar recargos o incluso dejar aviones en tierra, mientras que la tensión geopolítica golpea la confianza del consumidor.
Con información de Reuters