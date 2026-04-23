La guerra con Irán eleva costos y oscurece las perspectivas para diversos sectores

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Aunque algunas compañías mantuvieron sus previsiones para todo el año, los ejecutivos señalaron el aumento de los costos de transporte y de materias primas, especialmente vinculados a la interrupción en el estrecho de Ormuz, así como una visibilidad considerablemente reducida.

Por revistaeyn.com Empresas que van desde bienes de consumo hasta viajes y minería advirtieron que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está elevando los costos, interrumpiendo las cadenas de suministro y afectando la confianza de los consumidores, lo que nubla las perspectivas financieras. Aunque algunas compañías mantuvieron sus previsiones para todo el año, los ejecutivos señalaron el aumento de los costos de transporte y de materias primas, especialmente vinculados a la interrupción en el estrecho de Ormuz, así como una visibilidad considerablemente reducida.

El fabricante de pinturas Dulux, AkzoNobel, dijo que el conflicto estaba elevando los costos de suministro, aunque los aumentos de precios y el ahorro de costos le ayudaron a superar las expectativas del mercado. “Nuestra cesta de materias primas va a subir algo así como un porcentaje en los altos ‘teens’, dado el impacto de la interrupción en el estrecho de Ormuz”, dijo a Reuters el director ejecutivo Greg Poux-Guillaume, señalando que el impacto total se sentirá durante los próximos dos trimestres. Los productos de marca de AkzoNobel, utilizados en buques de carga y en autos de Fórmula 1, le dan mayor margen para trasladar aumentos de precios en comparación con competidores más expuestos a químicos básicos. Inversores y economistas observan si las empresas pueden absorber el impacto o si la incertidumbre prolongada en torno a la energía, el transporte y la geopolítica obliga a más compañías a subir precios o recortar previsiones. Mucho depende de cuánto dure el conflicto y de si el estrecho —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo— se reabre completamente, aliviando las restricciones de suministro.