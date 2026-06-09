Vance dice que EE.UU. seguirá negociando con Irán aunque Israel no esté de acuerdo

Por: EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, defendió este lunes los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo

"Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos", señaló el vicepresidente al ser cuestionado sobre el avance de las conversaciones con Teherán, durante una entrevista exclusiva con Fox News.

El vicepresidente defendió la continuidad del diálogo al afirmar que la estrategia de la Casa Blanca busca "reducir los riesgos de conflicto y abrir un espacio real de negociación", frente a la alternativa de romper el contacto diplomático.

Vance subrayó que el enfoque actual responde a una evaluación de intereses nacionales, al sostener que cree "que este enfoque sirve mejor a los intereses de Estados Unidos a largo plazo".

Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró que Teherán y Washington siguen trabajando, a través de la mediación de Pakistán, en un acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países.

Según sus declaraciones, recogidas por la agencia iraní Tasnim, Irán y Estados Unidos están "intercambiando opiniones y perspectivas a través de Pakistán para alcanzar el texto final".

El jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, prometió ampliar la cooperación en defensa con el Líbano, coincidiendo con la intensificación de los esfuerzos diplomáticos de Islamabad para mediar en el conflicto en Oriente Medio, una crisis que cada vez afecta más en territorio libanés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar "inmediatamente", después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

Por su parte, el grupo libanés chií Hizbulá expresó su «profundo» agradecimiento a Irán y a los rebeldes hutíes del Yemen por sus recientes ataques con misiles contra Israel por los bombardeos de ese país contra el Líbano, y pidió una vez más al Gobierno de Beirut que ponga fin a su diálogo directo con el Estado judío para un alto el fuego.

"La respuesta iraní con misiles a la entidad sionista en defensa de nuestro pueblo libanés es un mensaje de compromiso moral, político y sobre el terreno por parte de la República Islámica hacia el Líbano", apuntó la formación chií en un comunicado.