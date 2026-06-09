Empresas en Guatemala y Panamá moderan sus planes de contrataciones

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Las expectativas de contratación en Centroamérica muestran señales mixtas para el tercer trimestre de 2026, con Costa Rica consolidándose como el mercado laboral más dinámico de la región, mientras Guatemala y Panamá registran una desaceleración en el optimismo de los empleadores, según los resultados más recientes de la Encuesta de Expectativas de Empleo (EOS) de la compañía de talento humano ManpowerGroup.
De acuerdo con el estudio, realizado entre cientos de empleadores en cada país, Costa Rica reportó una Tendencia Neta de Empleo Ajustada Estacionalmente de 36 %, la más alta entre las naciones analizadas.
Aunque el resultado representa una disminución de cinco puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025 y de siete puntos frente al trimestre anterior, el país mantiene una sólida intención de contratación.
Los sectores que impulsan el mercado laboral costarricense son Construcción y Bienes Raíces, con una expectativa de empleo de 57 %, seguido por Manufactura con 56 % y Finanzas y Seguros con 47 %. En contraste, las expectativas más moderadas se observan en Sector Público, Salud y Servicios Sociales, con 17 %, y Recursos Naturales, con 14 %.
Además, las empresas medianas y grandes continúan siendo las más optimistas. Las organizaciones con entre 250 y 999 trabajadores reportaron una expectativa de contratación de 60 %, la más elevada del país.
Guatemala se ubicó en una posición intermedia, con una Tendencia Neta de Empleo de 16 %. Sin embargo, el indicador refleja una caída significativa de 13 puntos porcentuales en comparación con el año anterior y de 17 puntos frente al trimestre previo.
A pesar del descenso, todos los sectores económicos del país proyectan contrataciones durante los próximos meses. El segmento de Información encabeza las perspectivas con una expectativa de empleo de 57 %, seguido por Finanzas y Seguros con 43 % y Manufactura con 30 %.
Por el contrario, el Sector Público, Salud y Servicios Sociales registró una expectativa de 20 %, mientras que los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos alcanzaron 16 %, ambos por debajo del promedio nacional. Las compañías con entre 1,000 y 4,999 empleados fueron las más optimistas, con una expectativa de 43 %, mientras que las microempresas de menos de 10 trabajadores mostraron una expectativa negativa de -12 %.
Panamá presentó el panorama más cauteloso de los tres países analizados. La Tendencia Neta de Empleo se ubicó en 11 %, tras una reducción de 14 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2025 y una fuerte caída de 33 puntos frente al trimestre anterior.
Aun así, los empleadores panameños mantienen expectativas positivas de contratación en todos los sectores. Hospitalidad lidera con 44 %, seguido por Sector Público, Salud y Servicios Sociales con 31 %, y Servicios Públicos y Recursos Naturales con 26 %.
Curiosamente, las microempresas de menos de 10 empleados son las más optimistas en Panamá, con una expectativa de 36 %, mientras que las empresas de 10 a 49 trabajadores reportaron una perspectiva negativa de -10 %.