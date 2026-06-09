Empresas en Guatemala y Panamá moderan sus planes de contrataciones

Empresas & Management

ManpowerGroup presentó los resultados de su Encuesta de Expectativas de Empleo para el tercer trimestre de 2026, más de 200 empleadores en Panamá, Costa Rica y Guatemala.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las expectativas de contratación en Centroamérica muestran señales mixtas para el tercer trimestre de 2026, con Costa Rica consolidándose como el mercado laboral más dinámico de la región, mientras Guatemala y Panamá registran una desaceleración en el optimismo de los empleadores, según los resultados más recientes de la Encuesta de Expectativas de Empleo (EOS) de la compañía de talento humano ManpowerGroup. De acuerdo con el estudio, realizado entre cientos de empleadores en cada país, Costa Rica reportó una Tendencia Neta de Empleo Ajustada Estacionalmente de 36 %, la más alta entre las naciones analizadas.

Aunque el resultado representa una disminución de cinco puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025 y de siete puntos frente al trimestre anterior, el país mantiene una sólida intención de contratación. Los sectores que impulsan el mercado laboral costarricense son Construcción y Bienes Raíces, con una expectativa de empleo de 57 %, seguido por Manufactura con 56 % y Finanzas y Seguros con 47 %. En contraste, las expectativas más moderadas se observan en Sector Público, Salud y Servicios Sociales, con 17 %, y Recursos Naturales, con 14 %. Además, las empresas medianas y grandes continúan siendo las más optimistas. Las organizaciones con entre 250 y 999 trabajadores reportaron una expectativa de contratación de 60 %, la más elevada del país. Guatemala se ubicó en una posición intermedia, con una Tendencia Neta de Empleo de 16 %. Sin embargo, el indicador refleja una caída significativa de 13 puntos porcentuales en comparación con el año anterior y de 17 puntos frente al trimestre previo.