Honduras registra superávit fiscal de más de US$185 millones a marzo

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La Administración Central de Honduras cerró el primer trimestre de 2026 con un superávit fiscal equivalente a US$185.3 millones, impulsado principalmente por el aumento en la recaudación tributaria, según datos del Banco Central de Honduras (BCH).
El balance positivo alcanzó los 4,816.7 millones de lempiras al mes de marzo (US$185.3 millones), reflejando una mejora en las finanzas públicas frente al mismo período de años anteriores.
Los ingresos totales de la Administración Central ascendieron a 44,926.7 millones de lempiras (US$1,728 millones), un incremento de 3,839.3 millones de lempiras (US$147.7 millones) respecto a marzo de 2025.
El BCH atribuye este desempeño principalmente al crecimiento de los ingresos tributarios, que aumentaron en 3,632.9 millones de lempiras (US$139.7 millones), impulsados por una mayor recaudación del impuesto sobre ventas y de los gravámenes aplicados a las importaciones.
Por su parte, los gastos totales del Gobierno Central hondureño sumaron 40,110 millones de lempiras (US$1,542.7 millones), por debajo de los 42,471.3 millones de lempiras registrados en igual período del año anterior.
Entre las principales erogaciones destacan las remuneraciones a empleados públicos, que representaron 19,102 millones de lempiras (US$734.7 millones), seguidas por el pago de intereses y comisiones de la deuda con 5,289.8 millones de lempiras (US$203.5 millones). También sobresalen las transferencias corrientes por 5,240.5 millones de lempiras (US$201.6 millones), la inversión real por 4,334.5 millones de lempiras (US$166.7 millones) y la compra de bienes y servicios por 3,924.6 millones de lempiras (US$151 millones).
No obstante, mientras las cuentas fiscales muestran un resultado favorable, la deuda interna continúa creciendo. A marzo de 2026, el saldo de la deuda interna de la Administración Central alcanzó los 241,327.9 millones de lempiras, equivalentes a unos US$9,282 millones, lo que representa un aumento de 12,609.7 millones de lempiras (US$485 millones) respecto a diciembre de 2025.
El BCH explicó que este incremento responde principalmente a las emisiones de Bonos Gobierno de Honduras y Letras del Tesoro. Durante el período se colocaron bonos por 9,982.4 millones de lempiras (US$383.9 millones) y Letras del Tesoro por 3,190.1 millones de lempiras (US$122.7 millones), dirigidas principalmente al sector financiero privado.
Del total de la deuda interna, el 78 % corresponde a deuda bonificada, con un saldo de 188,257.8 millones de lempiras (US$7,240.7 millones), mientras que el 22 % restante pertenece a deuda no bonificada. Asimismo, el 77.2 % de las obligaciones está denominado en moneda nacional y el 22.8 % en moneda extranjera.