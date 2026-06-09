Honduras registra superávit fiscal de más de US$185 millones a marzo

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Los ingresos totales de la Administración Central ascendieron a 44,926.7 millones de lempiras (US$1,728 millones), un incremento de 3,839.3 millones de lempiras (US$147.7 millones) respecto a marzo de 2025.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Administración Central de Honduras cerró el primer trimestre de 2026 con un superávit fiscal equivalente a US$185.3 millones, impulsado principalmente por el aumento en la recaudación tributaria, según datos del Banco Central de Honduras (BCH). El balance positivo alcanzó los 4,816.7 millones de lempiras al mes de marzo (US$185.3 millones), reflejando una mejora en las finanzas públicas frente al mismo período de años anteriores.

Los ingresos totales de la Administración Central ascendieron a 44,926.7 millones de lempiras (US$1,728 millones), un incremento de 3,839.3 millones de lempiras (US$147.7 millones) respecto a marzo de 2025. El BCH atribuye este desempeño principalmente al crecimiento de los ingresos tributarios, que aumentaron en 3,632.9 millones de lempiras (US$139.7 millones), impulsados por una mayor recaudación del impuesto sobre ventas y de los gravámenes aplicados a las importaciones. Por su parte, los gastos totales del Gobierno Central hondureño sumaron 40,110 millones de lempiras (US$1,542.7 millones), por debajo de los 42,471.3 millones de lempiras registrados en igual período del año anterior. Entre las principales erogaciones destacan las remuneraciones a empleados públicos, que representaron 19,102 millones de lempiras (US$734.7 millones), seguidas por el pago de intereses y comisiones de la deuda con 5,289.8 millones de lempiras (US$203.5 millones). También sobresalen las transferencias corrientes por 5,240.5 millones de lempiras (US$201.6 millones), la inversión real por 4,334.5 millones de lempiras (US$166.7 millones) y la compra de bienes y servicios por 3,924.6 millones de lempiras (US$151 millones).