Musk y Bezos luchan por conquistar el internet satelital en las aerolíneas

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Mientras Starlink enfatiza la velocidad y la facilidad de instalación, Amazon promueve un ecosistema tecnológico más amplio que incluye computación en la nube, entretenimiento y comercio electrónico.

Por revistaeyn.com Las aerolíneas de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos para atraer a clientes premium, lo que está convirtiendo al Wi-Fi rápido a bordo en un beneficio cada vez más importante. Esto transforma un servicio de pago que antes era irregular en un nuevo campo de batalla entre la red satelital Starlink de Elon Musk y la constelación Leo de Amazon, impulsada por Jeff Bezos. Starlink, que opera alrededor de dos tercios de todos los satélites en el espacio y es el principal motor de ingresos de SpaceX, ha sumado 11 nuevos clientes del sector aéreo a nivel mundial en lo que va de 2026, después de haber incorporado 22 en 2025 y ocho en 2024, frente a solo tres en 2022, según Valour Consultancy, una firma especializada en inteligencia aeronáutica.

Amazon, que todavía está desplegando su constelación de satélites Leo, enfrenta un posible revés tras el fallo de un cohete de Blue Origin el mes pasado. Sin embargo, ya ha conseguido sus primeros clientes, al cerrar acuerdos con Delta Air Lines y JetBlue Airways. La instalación de Starlink o del servicio de internet satelital de Amazon representa una inversión significativa para las aerolíneas, que puede ascender a cientos de millones de dólares en el caso de grandes flotas. Sin embargo, a medida que las compañías aéreas dependen cada vez más de productos premium para mejorar sus márgenes, es probable que aumenten estas inversiones en los próximos años, afirmó Decius Valmorbida, presidente del área de viajes de Amadeus, una empresa tecnológica del sector turístico, quien calificó esta tecnología como un “cambio de paradigma”. Starlink, que utiliza miles de satélites en órbita terrestre baja en lugar de los tradicionales satélites geoestacionarios más grandes y lentos, ofrece velocidades varias veces superiores a las de los sistemas heredados, según la firma de análisis de banda ancha Ookla. Como muestra de la demanda existente en distintos segmentos del mercado aéreo, Southwest Airlines indicó que eligió Starlink por su “rapidez de implementación”, aunque no descartó utilizar la red Leo de Amazon en el futuro mientras busca ofrecer un servicio Wi-Fi líder en la industria.

Rechaza Starlink por sus costos

“Hay varias maneras de lograrlo”, dijo a Reuters Tony Roach, director de experiencia del cliente y marca de Southwest. Por su parte, American Airlines anunció a finales de mayo que equipará más de 500 aeronaves de fuselaje estrecho con Starlink a partir de principios de 2027. No todos están convencidos. El director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, ha descartado adoptar Starlink, argumentando que los costos y el consumo adicional de combustible provocado por las antenas no justifican la inversión. Sus comentarios derivaron en una fuerte disputa pública con Musk. Analistas de Jefferies estiman que la implementación de Starlink en American Airlines podría costar entre US$150 y US$250 millones en equipos e instalación, según el tamaño de su flota, antes de sumar cuotas anuales de servicio que podrían superar los 60 millones de dólares. Reuters no encontró estimaciones públicas equivalentes para despliegues de la red Leo de Amazon. Actualmente, SpaceX posee contratos de Starlink que cubren más de 7,000 aeronaves, consolidando una ventaja “innegable”, según Daniel Welch, consultor senior de Valour Consultancy.