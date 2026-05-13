México endurece el discurso sobre soberanía mientras EE.UU. eleva la presión antidrogas

Por: Revistaeyn.com - Agencias

La relación entre Washington y Ciudad de México volvió a tensarse este martes después de que Estados Unidos insistiera públicamente en que México debe profundizar su ofensiva contra los carteles de la droga para evitar una eventual intervención directa estadounidense.

Durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que la administración de Donald Trump espera que México “dé un paso hacia el frente” en la lucha contra el narcotráfico.

“Eso es lo que espera el gobierno de Estados Unidos del de México. Que den un paso adelante”, declaró Hegseth, al tiempo que sostuvo que Washington busca que México “haga más” para que Estados Unidos “no tenga que hacerlo”.

Las declaraciones se produjeron en medio de preguntas de legisladores estadounidenses sobre el creciente nivel de sofisticación tecnológica de los carteles mexicanos, especialmente por el uso de drones y operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo cerca de la frontera.

Hegseth calificó la cooperación bilateral actual como una “colaboración sin precedentes”, pero insistió en que las autoridades mexicanas deben intensificar rápidamente sus acciones.

El mensaje se alinea con las advertencias realizadas días atrás por el presidente Donald Trump, quien había señalado desde la Casa Blanca que si México “no hace su trabajo” frente al crimen organizado, Estados Unidos actuará directamente.

La presión política estadounidense aumentó además luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado en un tribunal federal estadounidense por presuntos vínculos con narcotráfico y tráfico de armas, un caso que volvió a colocar al estado mexicano en el centro de la agenda bilateral de seguridad.

En paralelo, el Gobierno mexicano salió a rechazar con dureza una publicación de CNN que afirmaba que la CIA habría participado en operaciones encubiertas y letales contra integrantes del Cartel de Sinaloa dentro de México.