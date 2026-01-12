México navega una relación tensa con EEUUentre soberanía, seguridad y presión regional

Centroamérica & Mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum busca mantener la coordinación con Estados Unidos en un contexto de crecientes tensiones: Washington exige a México frenar el envío de combustible a Cuba, advierte sobre el poder de los carteles y refuerza el control migratorio en el río Bravo.

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de alta sensibilidad política y diplomática, marcado por advertencias de Washington en materia de seguridad, migración y política regional, y por la respuesta del gobierno mexicano, que insiste en la cooperación bilateral sin aceptar condicionamientos que vulneren su soberanía. En las últimas horas, el foco se concentró en tres frentes simultáneos: el envío de combustible mexicano a Cuba, las acusaciones estadounidenses sobre la influencia de los carteles del narcotráfico en México y el endurecimiento de las medidas migratorias en la frontera común.

Combustible a Cuba

Estados Unidos pidió a México que deje de enviar combustible a Cuba, en el marco de la estrategia de la Casa Blanca para aislar al gobierno cubano y cortar sus fuentes externas de energía. La solicitud se produce luego de que un buque petrolero procedente de México, el Ocean Mariner, arribara a La Habana con cerca de 86.000 barriles de combustible, destinados a aliviar la severa crisis energética que atraviesa la isla.

El cargamento, enviado por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), equivale a poco más del déficit diario de crudo de Cuba, que necesita alrededor de 110.000 barriles diarios para cubrir sus necesidades básicas. Aunque el volumen es limitado, Washington observa estos envíos como un respaldo indirecto al gobierno cubano en un momento de máxima presión internacional.

Carteles del narcotráfico

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump elevó el tono al asegurar que los carteles del narcotráfico “están dirigiendo México” y al advertir que su gobierno podría “empezar a atacar por tierra” a estas organizaciones criminales. Ante estos dichos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza que México está dispuesto a coordinar y colaborar, pero que “la soberanía no se negocia”. Durante actos públicos y giras oficiales, la mandataria subrayó que ambos países son iguales y que la cooperación debe darse sin subordinación.

Canales diplomáticos abiertos

En ese marco, Sheinbaum instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a reforzar la comunicación con Washington. El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que ambas partes abordaron el Programa de Cooperación Fronteriza y la lucha contra el narcotráfico. Según la Cancillería mexicana, el diálogo se realizó bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía, responsabilidad compartida y colaboración sin subordinación. Desde el Departamento de Estado, en tanto, se insistió en la necesidad de adoptar “acciones concretas” para desmantelar las redes criminales y frenar el tráfico de fentanilo y armas.

Nuevas restricciones en el río Bravo

El tercer eje de tensión se sitúa en la frontera. La Embajada de Estados Unidos en México anunció la instalación de barreras flotantes en el río Bravo, como parte del refuerzo de las medidas para impedir el cruce irregular de migrantes hacia territorio estadounidense.

Las boyas, dispuestas a lo largo del afluente que marca la frontera natural entre ambos países, fueron presentadas como un complemento del muro fronterizo terrestre. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advirtieron que estas estructuras representan un riesgo grave para la vida de quienes intenten cruzar el río.

Un vínculo bajo presión