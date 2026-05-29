México y EE.UU. inician negociaciones para revisar el tratadoT-MEC

El T-MEC debe ser revisado cada seis años y es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial, destino de más del 80% de sus exportaciones.

En principio, según el texto fundador del acuerdo en el que también participa Canadá, la revisión tripartita debía concluir el 1 de julio, pero los equipos estadounidense y mexicano celebrarán negociaciones hasta el 20 del mismo mes.

México y Estados Unidos iniciaron esta semana las negociaciones formales del tratado de libre comercio América del Norte (T-MEC), que se producen bajo presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano, dijo en rueda de prensa que "los ánimos son muy buenos" para la negociación y que el hecho de que exista ya un calendario demuestra la importancia que Estados Unidos da al proceso.

Esta primera ronda de negociaciones se extendió hasta este viernes 29 de mayo. Una segunda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington y la última será el 20 de julio en Ciudad de México.

La oficina comercial de Estados Unidos detalló que su delegación será encabezada a partir del jueves por el representante comercial adjunto Jeff Goettman.

Ebrard, consultado por la prensa, dijo que México insistirá en que se eliminen los aranceles en los sectores automotriz y el acero, vitales para las exportaciones mexicanas. "En un enfoque sistémico no debería haber aranceles entre nosotros. Para nosotros sería muy importante lograr eso", señaló.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto un arancel generalizado de 50% al acero, aluminio y cobre, que deben pagar incluso sus socios comerciales.

La industria automotriz mexicana, una de las más beneficiadas por el T-MEC, ha sido sometida a una exhaustiva revisión para determinar qué piezas, por su origen, deben pagar el arancel de 25% impuesto por Washington.