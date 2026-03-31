México prevé diálogo con China sobre aranceles y temas comerciales

POR EFE

El secretario de Economía (SE) de México, Marcelo Ebrard, aseguró este lunes que el Gobierno prevé mantener varias conversaciones con China a lo largo de este año, incluido un encuentro del grupo de alto nivel, en el que se abordarán los aranceles y otros temas comerciales vinculados a la reciente fricción bilateral.

"Con China tenemos conversación permanentemente. Este año habrá varias reuniones, sobre todo la del grupo de alto nivel, porque corresponde llevarla a cabo", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa.

El titular de la SE añadió que México participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) cuya sede es China, por lo que habrá "varias conversaciones, quizá la más relevante la del grupo de alto nivel".

Ebrard señaló que el primer punto de la agenda será analizar las dificultades que enfrentan las exportaciones mexicanas hacia China.

"Comparar cuáles son los procesos y la complejidad cuando ellos nos exportan a nosotros, vis-à-vis cuando nosotros exportamos para allá", explicó.