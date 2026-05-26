Mulino y Machado coinciden en encontrar una "solución democrática" para Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la líder opositora venezolana María Corina Machado coincidieron este lunes en la necesidad de "avanzar para encontrar una solución democrática que traiga la estabilidad" a Venezuela.

Mulino y Machado se reunieron en la sede presidencial, en Ciudad de Panamá, en medio de la visita que la Premio Nobel de Paz 2025 realiza al país centroamericano desde la semana pasada

Machado afirmó, según un comunicado de la Presidencia panameña, que existe "la necesidad de un proceso hacia una elección limpia, transparente y democrática en Venezuela", en unos comicios en los que la opositora pretende ser candidata.

De acuerdo con el comunicado, "con este paso se comenzará a enmendar la crisis política, económica y social que ha vivido ese país y que ha generado numerosas olas migratorias irregulares con afectaciones en todo el continente".

De igual modo, la coordinadora del movimiento Vente Venezuela expresó al presidente panameño la gratitud por el apoyo recibido tras "su posición vertical en pro de la democracia en Venezuela, ante todos los escenarios internacionales, y por haberle dado la bienvenida a miles de venezolanos durante los últimos años".

María Corina Machado llegó el pasado viernes a Panamá, como parte de una gira internacional, con una agenda marcada por encuentros con la diáspora venezolana y dirigentes opositores, así como otras reuniones como la que mantuvo el domingo con la candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

En una conferencia de prensa el pasado sábado, Machado aseguró que será candidata presidencial en unas elecciones "limpias y libres" que está previsto se desarrollen en Venezuela como parte del plan de tres fases establecido por Estados Unidos tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La Nobel de Paz también ha reconocido y agradecido durante su estancia en Panamá el apoyo de Estados Unidos a la causa venezolana y destacó que el plan de tres fases del secretario de Estado, Marco Rubio (estabilización, recuperación y la transmisión con elección) "avanza".