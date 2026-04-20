María Corina pide acelerar elecciones, Delcy busca oxígeno para continuar

Por: EFE

La líder venezolana opositora María Corina Machado aseguró este domingo que "es importante" que Venezuela celebre elecciones democráticas lo antes posible para que "los venezolanos no se desesperen y toda la energía se canalice de una manera cívica".

En una entrevista con EFE en Madrid, la premio nobel de la paz dijo que "aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor".

"Si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia", advirtió.

"De hecho yo voy a volver a Venezuela para asegurarme de que el proceso sea pacífico y que se canalice toda esa energía, toda esa angustia, alrededor de un proceso electoral", anunció la dirigente venezolana, que abandonó el país para recoger el Premio Nobel de la Paz y hasta el momento no ha dado a conocer su fecha de regreso a un país cuyos actuales gobernantes la acusan de conspiración.

"Nosotros le hemos ofrecido, como vencedores de la elección del 28 de julio, nuestra disposición a lograr un acuerdo para una transición negociada en múltiples oportunidades -reveló-, pero ella )Delcy Rodríguez) no ha querido"