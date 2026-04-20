María Corina pide acelerar elecciones, Delcy busca oxígeno para continuar

Por: EFE
La líder venezolana opositora María Corina Machado aseguró este domingo que "es importante" que Venezuela celebre elecciones democráticas lo antes posible para que "los venezolanos no se desesperen y toda la energía se canalice de una manera cívica".
En una entrevista con EFE en Madrid, la premio nobel de la paz dijo que "aquellos que ven un riesgo en el proceso electoral, no están viendo que no hacer elecciones conlleva un riesgo mucho mayor".
"Si los venezolanos sienten que lo que está pasando es un tema económico, por la plata, y no por la gente, pueden perder completamente la paciencia", advirtió.
"De hecho yo voy a volver a Venezuela para asegurarme de que el proceso sea pacífico y que se canalice toda esa energía, toda esa angustia, alrededor de un proceso electoral", anunció la dirigente venezolana, que abandonó el país para recoger el Premio Nobel de la Paz y hasta el momento no ha dado a conocer su fecha de regreso a un país cuyos actuales gobernantes la acusan de conspiración.
"Nosotros le hemos ofrecido, como vencedores de la elección del 28 de julio, nuestra disposición a lograr un acuerdo para una transición negociada en múltiples oportunidades -reveló-, pero ella )Delcy Rodríguez) no ha querido"
Asimismo, Machado dijo que está "en comunicación" y en "proceso de intercambio de información permanente" con "personas que están en distintas instancias del régimen y la administración pública" para llevar a cabo un "proceso de transición pacifica".
La premio Nobel está convencida de que "Venezuela está preparada, decidida y absolutamente deseosa" de llevar a cabo elecciones libres, "porque es la manera de sanar heridas y de poder iniciar el proceso de retorno de nuestros hijos a casa".
Delcy busca su propia sobrevivencia
Por su parte, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo a los líderes de Estados Unidos y de Europa el cese total de las sanciones, en el inicio de la peregrinación nacional que convocó para exigir el fin de estas medidas contra el país."
Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus Gobiernos, a sus autoridades, ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano", dijo tras cruzar sobre un vehículo el emblemático Puente del Lago de Maracaibo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).
"Un derecho fundamental es que Venezuela esté libre de sanciones para que pueda desarrollarse con el mundo de manera libre, para que pueda desarrollarse sin intervención alguna, sin restricción, sin limitación", aseguró en la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La peregrinación, que tiene tres rutas, se extenderá hasta el 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento "responsable" del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.