Machado llama a miles de conciudadanos, en Madrid, a regresar a Venezuela

Por su parte, los manifestantes gritaban "elecciones", después de que la encargada interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, superara el límite inicial de 90 días contemplado en la Constitución para estar en el cargo. "Delcy Rodríguez representa el caos, Delcy Rodríguez representa la violencia, Delcy Rodríguez y su régimen representan el terror", estimó Machado.

Miles de venezolanos llenaron la Puerta del Sol de Madrid para ver por primera vez en muchos años a Machado, que abandonó Venezuela en diciembre para recibir el Nobel de la Paz en Oslo tras pasar más de una década sin salir del país.

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado 18 de abril a una multitud de compatriotas en Madrid que se preparen para volver a Venezuela.

"Todo lo que hemos hecho durante estos largos 27 años ha sido prepararnos para un momento de reencuentro y de construcción de una nación que será libre para siempre", expresó la política de 58 años, en alusión al periodo del chavismo en Venezuela, repartido entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La manifestación de este sábado fue el punto fuerte de la visita de Machado a España, quien el viernes recibió las llaves de la ciudad. Estuvo acompañada en el balcón de la sede de la presidencia por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que prometió entregar la medalla de Caracas cuando se recupere la democracia en el país caribeño.

Machado también defendió su decisión de otorgarle su premio Nobel al presidente estadounidense Donald Trump. "No me arrepiento", respondió. "Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump".

Sobre su regreso a Venezuela, dijo estar coordinando su vuelta con Estados Unidos. "Lo estamos haciendo en coordinación, con respeto mutuo y con entendimiento", señaló. Washington es "fundamental para avanzar en una transición democrática".

España es uno de los primeros destinos de la diáspora venezolana que ha escapado de la crisis, con unos 700.000 venezolanos instalados en el país.



