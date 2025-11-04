ONG alemana, con labor en El Salvador, se traslada a Guatemala

POR EFE

La fundación alemana Heinrich Böll, con sede central en Berlín y que realiza trabajo social en El Salvador, anunció este lunes en un comunicado que reubica su oficina en Guatemala por "el contexto cada vez más restrictivo" en este país centroamericano.

"Esta decisión responde tanto al contexto cada vez más restrictivo en El Salvador, marcado por la imposición de marcos legales punitivos que limitan la libertad de pensamiento, el trabajo en derechos humanos y la participación democrática", señaló la ONG en la misiva en la que destacó más de 30 años de compromiso en Centroamérica.

Indicó que "durante tres décadas hemos acompañado y aprendido de personas, organizaciones y movimientos que luchan por la justicia social, la igualdad de género, la defensa ambiental y los derechos humanos".