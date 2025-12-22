Cofundador de Oracle ofrece una garantía de US$40.400 millones para adquirir Warner Bros

Empresas & Management

Por Agencia EFE El magnate multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ofreció una garantía personal de US$40.400 millones para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD). En un comunicado divulgado, Paramount Skydance indica que Ellison ha aceptado otorgar esta garantía de US$40.400 millones del financiamiento en capital para la oferta y por cualquier reclamación por daños contra Paramount.

Así, el empresario ha acordado no revocar el fideicomiso de la familia Ellison ni transferir sus activos "de forma perjudicial" mientras la transacción esté en curso. No obstante, Paramount mantiene su oferta de adquirir la totalidad de la compañía por US$30 por acción en efectivo, lo que colocaría el valor de la transacción en unos US$108.400 millones. La noticia tiene lugar apenas una semana después de que el consejo de administración de WBD rechazara por unanimidad la opa formulada por Paramount al considerar que no beneficiaba a sus accionistas ni mejoraba el acuerdo de fusión suscrito con Netflix.