El líder detrás del “Negocio del Año”: Rolando Carvajal, devela que sigue ahora para Heineken

Empresas & Management

En una entrevista exclusiva con E&N, en Costa Rica, el CEO que negoció el acuerdo de US$3.250 millones revela cómo Centroamérica entra ahora en la estrategia global del gigante cervecero.

Por: Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios Nuestra última edición del 2025 presenta una gran historia empresarial, con uno de los más relevantes protagonistas de los negocios este año. En septiembre 2025, se concretó la mayor venta de una empresa privada en la historia de Centroamérica: Heineken compró el 75 % de las acciones de FIFCO (hasta completar así el 100 %) en las operaciones de bebidas, alimentos y retail de la líder regional). Una operación valorada en US$3.250 millones. Sin duda, la venta de FIFCO a Heineken fue el negocio del año en la región y la cifra de la venta una de las más altas de la historia reciente de Centroamérica, un burbujeante acuerdo que además incluye los porcentajes de la compañía en los negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá, y los de alimentación.

Rolando Carvajal, quien -como CEO de FIFCO- lideró esta venta sin precedentes, asumirá además la dirección de la nueva compañía, posiblemente Heineken Centroamérica (el nombre está terminando de definirse), dirigiendo no solo la operación adquirida en Costa Rica, sino los otros negocios que Heineken ya tiene en Centroamérica.

Teníamos que conocer las interioridades de la negociación y lo que viene después de la venta, y Daniel Zueras, Editor de E&N Costa Rica, ha logrado un diálogo exclusivo en profundidad con Carvajal.

¿QUÉ NOS REVELÓ?

-La negociación se concentró desde su inicio en una sola empresa, Heineken, para los ticos, “el comprador ideal porque tiene más de 23 años de ser socio de la compañía”.

-Centroamérica y Costa Rica se vuelven “un hub muy importante para Heineken en la región América Latina.

-“Para Heineken, México es el mercado más grande del mundo, donde tiene prácticamente la mitad del mercado cervecero. Luego de Brasil y Vietnam, el hub de Costa Rica y Centroamérica se convierte tal vez en el cuarto o quinto más grande del mundo para ellos”, nos dijo Carvajal. -La sombrilla de Heineken será una gran llave para abrir nuevos mercados, nuevos consumidores y nuevas geografías al portafolio altamente diversificado que construyó FIFCO.