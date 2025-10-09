ONU: plan de paz en Gaza recuerda que solución no está en el campo de batalla

"Este avance nos demuestra el poder y el potencial de la diplomacia, y sirve de recordatorio de que las soluciones a los conflictos no se encuentran en el campo de batalla, sino que deben forjarse en la mesa de negociación e implementarse por completo", apuntó Guterres en una breve rueda de prensa desde la sede de la ONU en Nueva York.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que los avances en el plan de paz en Gaza recuerdan que "la solución a los conflictos no está en el campo de batalla, sino en la mesa de negociación".

Guterres, que no aceptó preguntas de la prensa, lamentó "todas las vidas perdidas" en el conflicto, entre ellas las de trabajadores humanitarios y personal de Naciones Unidas.

El secretario general calificó este acuerdo como "un atisbo de alivio" para israelíes y palestinos, que "debe convertirse en el amanecer de la paz y el principio del fin de esta devastadora guerra".

Además, insistió en aprovechar esta oportunidad para establecer el fin de la ocupación, reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y apostar por la solución de los dos Estados.

También reiteró la necesidad de liberar a todos los rehenes, asegurar un alto el fuego permanente y "detener el derramamiento de sangre de una vez por todas".

"Para convertir este alto el fuego en avances reales, necesitamos más que el silencio de las armas", recordó Guterres, y pidió el acceso total de trabajadores humanitarios y la reconstrucción de las infraestructuras destruidas en la Franja.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.