Opinión: edificaciones ecológicas, un compromiso con el futuro

La construcción sostenible la he aplicado, por ejemplo, en el Green City Tower, en mi natal Friburgo, Alemania, como director de la empresa familiar Unmüssig. Este edificio luce un extraordinario diseño ecológico integral con jardines en azoteas y con la superficie de vegetación vertical más grande de Alemania, con 4,300 m2 en su fachada que alberga a más de 50 mil plantas de diversas especies.

Esta riqueza natural me inspiró a darle un valor agregado a los diversos proyectos inmobiliarios en los cuales invierto en Guatemala, en conjunto con la desarrolladora Impulsa. Me refiero a las nuevas tendencias de sostenibilidad verde que hoy se aplican en la construcción de las principales ciudades europeas y del mundo.

Parte de la importancia de este concepto es que va más allá de incorporar paredes o azoteas verdes. El enfoque apunta a diseños arquitectónicos que reduzcan el impacto humano en el medio ambiente y así contribuir a enfrentar el cambio climático, construyendo un futuro más sostenible. Esto se logra de diversas maneras, sea desde utilizar materiales ecológicos y reciclables, mejorando la eficiencia energética, ahorro de agua, sumado al reto de armonizarlos en espacios funcionales y estéticos.

Pero existe otro elemento, muy importante en la sostenibilidad, que es la vivienda vertical misma, factor que aporta a la densificación urbana para darle un uso más eficiente al suelo. Esto forma parte de las políticas públicas municipales de la ciudad de Guatemala que promueven construir ciudades que reduzcan los tiempos de desplazamiento y se regrese a la calidad de vida.

Sin duda, implementar políticas de sostenibilidad en la construcción ha transformado el mercado y aporta plusvalía en cada proyecto, al convertirlos en diferenciadores. En Europa, muchas propiedades trabajan para obtener certificaciones verdes que garantizan que los edificios cumplen con estándares de sostenibilidad, eficiencia energética y reutilización del agua, entre otros.

En Guatemala me entusiasma que ya se han dado los pasos correctos en esta vía. El Guatemala Green Building Council es promotor para la construcción sostenible y resiliente. Cuenta con un programa el cual ofrece certificaciones internacionales como: EDGE (Excellence in Designs for Greater Efficiencies) que se enfoca en energía, agua y materiales; en tanto que la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) certifica mediciones eléctricas, agua y manejo de desechos sólidos.

Una muestra de lo que hemos incorporado en los proyectos en Guatemala, es el edificio Verve Catorce. El diseño incluye un Pocket Park rodeado de vegetación, techos con jardines verdes y áreas comunes jardinizadas. Un plus que aporta en la mejora del bienestar psicológico y físico de los residentes, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Estamos trabajando por obtener estas certificaciones ambientales en nuestros proyectos, pues los beneficios son innumerables. Concuerdo con las nuevas tendencias en donde las edificaciones modernas pueden contribuir a resolver desafíos globales como el cambio climático y la urbanización. En síntesis, una arquitectura para un futuro sostenible, tal como lo apuesta la próxima Bienal de Venecia 2025.

Guatemala lo vale.