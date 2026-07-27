Ortega desafía a la comunidad internacional y dice "que no es vasallo" de potencias extranjeras

Por: EFE

El Gobierno de Nicaragua respondió este sábado a la Unión Europea que no es "súbdito" ni "vasallo de nadie" tras el pronunciamiento de los países europeos condenando la "represión sistémica" ejercida por las autoridades nicaragüenses y reclamando la celebración de elecciones "transparentes, inclusivas y creíbles".

La UE se pronunció así después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, propusiera el pasado fin de semana eliminar las elecciones en el país.

A través de una nota oficial de la Cancillería de Nicaragua dirigida a la UE, con el titular "No somos súbditos", el Gobierno que copresiden los esposos, Ortega y Rosario Murillo dio por recibido "un pronunciamiento más" del bloqueo europeo que consideran "injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un pasado colonial".

"Ante esta otra expresión de intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del Mundo, el pueblo y Gobierno soberanos de esta Nicaragua luchadora y victoriosa, reitera que no admite ese tipo de afirmaciones anquilosadas sobre nuestros territorios o nuestros pueblos y procesos democráticos, dignos y triunfales", señaló la cartera de Exteriores .

Y concluye el comunicado: "Les recordamos, por si acaso lo olvidan: No somos vasallos de nadie".