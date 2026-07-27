WFP prevé un "golpe" de El Niño a la seguridad alimentaria centroamericana

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Pese a los avances registrados en los últimos años en la atención a la desnutrición infantil en la región, la previsión de sequías prolongadas y lluvias extremas plantea el riesgo de perder el terreno ganado si no se ejecutan medidas de anticipación.

Por Agencia EFE El director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (WFP, en inglés) de las Naciones Unidas, Carl Skau, considera que el fenómeno El Niño amenaza con asestar un "golpe duro" a la seguridad alimentaria en Centroamérica, con especial incidencia en el Corredor Seco de Guatemala y El Salvador. Skau explicó que, pese a los avances registrados en los últimos años en la atención a la desnutrición infantil en la región, la previsión de sequías prolongadas y lluvias extremas plantea el riesgo de perder el terreno ganado si no se ejecutan medidas de anticipación.

El Corredor Seco centroamericano es una franja territorial extendida de forma vertical por el litoral del Pacífico y el este de la región — desde el sur de México hasta Costa Rica — altamente vulnerable a las variaciones climáticas extremas y que abarca amplias áreas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En esta área residen alrededor de 10,5 millones de personas, en su mayoría dedicadas a la agricultura de subsistencia de maíz y frijol, cuya supervivencia y alimentación dependen directamente de la regularidad de las lluvias estacionales. "Lo que preocupa ahora es que con El Niño nos va a llevar atrás. Por eso es tan importante que tomemos acciones tempranas para poder mitigar y evitar un retraso", afirmó el representante internacional al término de su gira por El Salvador y Guatemala, donde visitó comunidades agrícolas afectadas. Durante su recorrido sobre el terreno, Skau comprobó que la falta de precipitaciones ya destruyó cultivos básicos en varias comunidades dedicadas a la agricultura de subsistencia.