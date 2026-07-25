Gobierno de Nicaragua otorga más áreas mineras a firmas chinas

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Una se trata de una superficie de 18.666,34 hectáreas, ubicada en los municipios de Nueva Guinea de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y El Almendro del departamento (provincia) de Río San Juan.

Por Agencia EFE El Gobierno de Nicaragua otorgó dos concesiones mineras a cielo abierto a dos empresas chinas, y ya son 17, tras las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, informó el Diario Oficial La Gaceta. En su certificación oficial indicó que la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la firma Norther Mining Company S.A., representada en Managua por el ciudadano chino Bao Jiang, con residencia nicaragüense, la concesión minera en el lote denominado La Minita.

Se trata de una superficie de 18.666,34 hectáreas, ubicada en los municipios de Nueva Guinea de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y El Almendro del departamento (provincia) de Río San Juan. Nicaragua también otorgó a la empresa Nicaragua Jia Run S.A., representada por el chino Mingshan Ding, una concesión para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Nueva Esperanza, con una superficie de 4.442,20 hectáreas, ubicadas en los municipios de Somotillo y Villanueva, de la provincia de Chinandega (Pacífico noroeste). El Gobierno sandinista ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1.277.389,38 hectáreas, lo que representa el 10 % del territorio nicaragüense, que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.