La incertidumbre sacude al bitcoin, pero el respaldo institucional lo sostiene

Finanzas

En el corto plazo el comportamiento de bitcoin seguirá condicionado por la evolución del conflicto en Medio Oriente, las decisiones de política monetaria y el desempeño de los mercados bursátiles.

Por revistaeyn.com El bitcoin volvió a demostrar su capacidad de recuperación en una jornada marcada por la incertidumbre global. La principal criptomoneda del mundo cayó temporalmente por debajo de los US$64,000, presionada por un deterioro en el apetito por el riesgo derivado del aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y la entrada en vigor de nuevos aranceles comerciales estadounidenses. Sin embargo, horas después logró recuperar ese nivel, una señal que analistas interpretan como un reflejo de la fortaleza de la demanda institucional.

El episodio de volatilidad no se limitó al mercado de los activos digitales. Las bolsas estadounidenses también registraron una toma de beneficios, particularmente en las compañías tecnológicas y vinculadas a la inteligencia artificial, sectores que habían encabezado las ganancias en los últimos meses. En este contexto, los inversionistas redujeron su exposición a activos considerados de mayor riesgo, entre ellos las criptomonedas. De acuerdo con Antonio Di Giacomo, Analista Senior de Mercado de XS.com, uno de los principales detonantes del nerviosismo fue el incremento de las tensiones en Medio Oriente. Los nuevos ataques de los hutíes respaldados por Irán en el Mar Rojo elevaron la preocupación por posibles interrupciones en las rutas comerciales y energéticas, impulsando un aumento cercano al 15 % en los precios del petróleo durante la semana. "El repunte del petróleo reavivó las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de los principales bancos centrales. Si las presiones inflacionarias persisten, las autoridades podrían mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo, un escenario que históricamente reduce el atractivo de activos con mayor volatilidad, como bitcoin y el resto de las criptomonedas", explicó Di Giacomo.