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PAN lleva a AMLO ante La Haya: denuncian presuntos crímenes de lesa humanidad

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al que responsabiliza de una supuesta política de “colaboración permisiva” con el crimen organizado durante su sexenio. La oposición sostiene que la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos” contribuyó al fortalecimiento de los cárteles y a una crisis que dejó más de 200.000 homicidios y decenas de miles de desaparecidos.

Por: Revistaeyn.com La polarización política en México escaló este domingo al plano internacional. El opositor Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien acusa de posibles responsabilidades vinculadas con presuntos crímenes de lesa humanidad derivados de la crisis de violencia registrada durante su administración (2018-2024). La acción fue encabezada por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien argumentó que el deterioro de la seguridad pública no fue producto de hechos aislados, sino de una política que habría permitido el fortalecimiento de organizaciones criminales en diversas regiones del país.

Presentamos ante la Corte Penal Internacional una denuncia para que se investiguen las posibles responsabilidades de Andrés Manuel López Obrador por presuntos Crímenes de Lesa Humanidad.



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Según el documento presentado, la oposición busca que la Fiscalía de la CPI examine si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento bajo los parámetros establecidos en el Estatuto de Roma. El PAN sostiene que durante el sexenio de López Obrador se registraron más de 200.000 homicidios dolosos y más de 150.000 desapariciones, además de fenómenos como el reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamientos internos de comunidades y una creciente presencia territorial de grupos criminales. La denuncia también cuestiona la estrategia de seguridad resumida en la frase “abrazos, no balazos”, que la oposición considera insuficiente para contener el avance de los cárteles.

Desde el Partido @AccionNacional presentamos denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Andrés Manuel López Obrador por Crímenes de Lesa Humanidad. #DefendamosMéxico#PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/056R60uDNt — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) June 7, 2026

En el escrito entregado ante la CPI, Acción Nacional afirma que existió una “colaboración permisiva” del Estado con el crimen organizado y sostiene que algunas regiones del país experimentaron una suerte de cesión de soberanía frente a grupos del narcotráfico. El partido menciona particularmente casos en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, donde, según su versión, los grupos criminales ampliaron su influencia durante los últimos años. La dirigencia panista justificó su decisión de acudir a instancias internacionales señalando una supuesta falta de independencia de los mecanismos nacionales de justicia. El partido argumentó que las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos han perdido autonomía y credibilidad, lo que, a su juicio, dificulta una revisión imparcial de los hechos denunciados.

¿Qué puede hacer la Corte Penal Internacional?

La denuncia representa, por ahora, el inicio de un proceso y no implica que la CPI haya abierto una investigación contra López Obrador. El procedimiento habitual establece que la Fiscalía del tribunal debe analizar la información recibida y determinar si existen bases suficientes para iniciar un examen preliminar. Solo posteriormente podría evaluarse la apertura de una investigación formal. La CPI tiene competencia para investigar delitos considerados de extrema gravedad, entre ellos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los estándares probatorios son elevados y requieren demostrar la existencia de ataques sistemáticos o generalizados contra la población civil, así como posibles responsabilidades individuales.

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