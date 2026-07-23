Aeropuerto Juan Santamaría inicia construcción de hotel conectado a terminal aérea

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Desarrollado por AZ Hospitality Group y EXPANDD Development and Design, bajo la marca Moxy Hotels de Marriott International y con la futura operación a cargo de Remington Hospitality, el proyecto contempla una inversión aproximada de US$20 millones.

Por revistaeyn.com El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) dio inicio a las obras de construcción del Hotel MOXY AIJS, un proyecto que marcará un hito para la infraestructura aeroportuaria de la región al convertirse en el primer hotel 'on-airport' de Centroamérica y Panamá conectado directamente con la terminal mediante un puente peatonal. "Este proyecto ampliará la oferta de servicios para pasajeros, tripulaciones y viajeros de negocios, al tiempo que fortalece una infraestructura aeroportuaria moderna y alineada con estándares internacionales", señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

Desarrollado por AZ Hospitality Group y EXPANDD Development and Design, bajo la marca Moxy Hotels de Marriott International y con la futura operación a cargo de Remington Hospitality, el proyecto contempla una inversión aproximada de US$20 millones. "Para AZHG, este inicio de obra representa la consolidación de nuestra confianza en el clima de inversión de Costa Rica. Tras el éxito del Hotel AC Heredia Belén en Cityzen, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructura hotelera de alto nivel en puntos estratégicos", indicó Ademar Jiménez de AZ Hospitality Group. El hotel contará con 173 habitaciones, así como espacios diseñados para responder a las necesidades del viajero contemporáneo. Entre sus principales atributos destaca un lobby dinámico concebido como el corazón de la experiencia, donde el bar funcionará también como mostrador de registro, acompañado de áreas sociales y espacios de trabajo colaborativo diseñados para fomentar la interacción y la conectividad.