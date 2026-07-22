Molineros de Panamá llaman a proteger la producción y el abastecimiento de arroz

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz de Panamá (ANALMO) reiteró en un comunicado la preocupación que ha manifestado desde inicios de 2026 por los riesgos que el fenómeno de El Niño representa para la producción arrocera nacional y la seguridad alimentaria del país.

Señalaron que ante las afectaciones que comienzan a evidenciarse en las labores de siembra en diferentes regiones productivas del país, se intensifica la necesidad de que el Gobierno y todos los sectores de la cadena agroalimentaria trabajen de manera inmediata, coordinada y preventiva para garantizar la continuidad del abastecimiento.

"Las consecuencias del fenómeno expuestas por productores de la provincia de Coclé constituyen una de las señales de alerta que deben ser atendidas con prontitud y visión de Estado. Las dificultades ocasionadas por el déficit de lluvias y el estrés hídrico no pueden ser tratadas como hechos aislados, pues también amenazan otras zonas productivas y podrían comprometer el desempeño de la actual cosecha e inclusive, la próxima", advirtieron.

Esta preocupación se sustenta en la información oficial presentada por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) al Consejo de Gabinete. La entidad informó que existe una probabilidad superior al 95 % de que El Niño continúe influyendo en los patrones climáticos durante el resto de 2026; además, pronosticó para el período de julio a diciembre un predominio del déficit de lluvias a nivel nacional, con reducciones de hasta 55 %, y aumentos de la temperatura del aire de entre 1 y 3 grados Celsius.