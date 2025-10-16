Panamá juega su gambito: la 'doctrina Mulino' en el tablero global

Centroamérica & Mundo

Entre presiones de Washington, maniobras de Pekín y tensiones internas, el presidente José Raúl Mulino aplica una estrategia de soberanía legal y diplomacia creativa para redefinir la política y economía panameña.

Por Norma Lezcano - Estrategia & Negocios En el juego de ajedrez, “hacer un gambito” implica mover una pieza arriesgando un sacrificio calculado para ganar una ventaja mayor. En este complejo 2025 a escala global, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, parece estar aplicando esta estrategia con la decisión de un jugador que administra riesgos presentes, con la mirada puesta en la sostenibilidad de largo plazo. A partir del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Panamá fue uno de los países de Latinoamérica que más rápidamente sufrió la presión de Washington. Aislar al Canal de la influencia china y obtener ventajas para el tráfico de los buques estadounidenses fueron las dos inmediatas “exigencias trumpianas” que recibió el gobierno de Mulino, como advertencia de un cambio de paradigma geopolítico que se consolidó con el correr de los meses. Lejos de reaccionar en forma condescendiente, las acciones de Panamá siguieron un enfoque deliberado y coordinado, que el Center for Strategic & International Studies (CSIS) ha denominado “Doctrina Mulino”.

¿A qué se refiere? Al hecho de que, mientras Estados Unidos y China (uno, a través del fondo Black Rock y la otra, de CK Hutchison) se enredaron en maniobras que involucran a gobierno y empresas de ambas potencias para lograr controlar los puertos de Balboa y Cristóbal, “Panamá tomó la iniciativa mediante una expresión fundamental de soberanía: el estado de derecho”, explica Ryan C. Berg, director de Americas Program del CSIS. Concretamente, a lo que remite Berg es a la decisión adoptada el 30 de julio de 2025 por la Contralora General de Panamá, Anel Flores, quien acudió a la Corte Suprema y presentó dos demandas que exigieron la nulidad del contrato de décadas de antigüedad entre Panamá y Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison Port Holdings, debido a las numerosas irregularidades detectadas durante una auditoría que duró meses. El momento en que se hizo esta jugada fue estratégico: apenas unos días después de que China torpedeara la oferta de Black Rock por US$ 22.800 millones para adquirir el imperio portuario global de CK Hutchison. Así, Mulino no claudicó ante Washington, pero tampoco ante Beijing. “Panamá es el verdadero dueño de los puertos”, declaró Flores al presentar los hallazgos dramáticos de la auditoría: múltiple sin cumplimientos de contrato que ascendieron a más de US$300 millones en pérdidas para las arcas del estado panameño; y más importante aún, la investigación concluyó que PPC no obtuvo las aprobaciones correspondientes para la extensión de su contrato sin licitación de 2021, lo que provocó que las exenciones fiscales del contrato costaran al país US$1.300millones.

“La clave está en el timing. En lugar de oponerse al acuerdo con BlackRock o ceder ante la presión china, Panamá ejerció paciencia estratégica y, por lo tanto, logró crear una tercera opción: soberanía legal que trasciende las preferencias de las grandes potencias”, indica Carlos Ruiz-Hernández, Senior Adviser del Americas Program, en CSIS. A la espera de un veredicto de la Justicia sobre la auditoría realizada en el país y, también, a la resolución de la puja entre Black Rock y CK Hutchison, Mulino gana tiempo y consolida su posición. Si ,finalmente, los puertos quedaran en manos de estos gigantes extranjeros, “Panamá iniciará las negociaciones con una posición de fuerza legal, demostrando su disposición a impugnar acuerdos desfavorables que podrían vulnerar su soberanía”, analiza el CSIS. Pero, Mulino ya se prepara también para un virtual escenario en el que el acuerdo fracase por completo. Anticipó que “las asociaciones público-privadas podrían apoderarse de los dos puertos clave si los tribunales invalidan el contrato con CK Hutchison”. Frente a cualquiera de estas hipótesis, el gobierno panameño aguarda con una hoja de ruta muy claramente trazada: el Plan Estratégico 2025-2035, que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) acaba de presentar, este mes de septiembre.

TÁCTICA Y ESTRATEGIA