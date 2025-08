Estado panameño prevé una asociación con nuevos operadores de dos puertos

La Contraloría General demandó ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional el contrato-ley con PPC y también pidió la nulidad de la prórroga del mismo porque no se siguieron los trámites de rigor, como anunció el contralor general, Anel Flores.

Mulino señaló que un tema es el proceso de cesión de los puertos por parte de CK Hutchison , "que está paralizado por lo que sabemos", y otro son las demandas contra el contrato ley de la concesión: "no tiene nada que ver una cosa con la otra", aseveró.

El Estado panameño "tiene facultad en este tipo de temas de establecer asociaciones y es lo que procuraremos hacer en la medida de lo posible, y así se lo hemos transmitido a muchos de los jugadores importantes que tienen mucho interés en esto, y es natural, son dos puertos en el Canal de Panamá que no es poca cosa", agregó el jefe de Estado durante su conferencia de prensa semanal.

"No veo en este momento ni la subsistencia de ese contrato de Panama Ports, enmendado o no, ni la creación de un nuevo contrato-ley", declaró Mulino, tras señalar que la "idea" de su Administración es que se conforme una "asociación con el Estado, en función de un esquema que ya se verá, por la sencilla razón de que es mejor así".

En enero pasado, la Contraloría inició una "auditoría financiera y de cumplimiento" a Panama Ports Company, que le ha dado "muy poco rédito" a la República de Panamá a lo largo de su operación de los puertos, como dijo entonces Flores, que acababa de asumir el cargo.

"La demanda del contralor, que yo apoyo plenamente, tiene mucha justificación. Todos hemos visto lo qué no hemos ganado con eso (...) Ese contrato, cuando fue renovado por 25 años más, no lo refrendó el contralor. Y arrancó. Eso es lo que se está demandando en la Corte, la nulidad del mismo porque no fue refrendado", dijo Mulino.

El contralor ha denunciado que el de PPC es un "contrato leonino, donde malos panameños permitieron que más de US$1.300 millones no entraran a las arcas nacionales" mediante cambios aprobados al convenio.

La Corte Suprema "tiene ahora la decisión en sus manos respecto de lo que ha planteado el señor contralor con mucho fundamento en su demanda, esperaremos ese veredicto", afirmó Mulino.